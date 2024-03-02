الإصلاح والنهضة يعرب عن تفاؤله باستلام الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة

أعرب هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة عن تفاؤله باكتمال استلام الدفعة الأولى من صفقة الشراكة الاستثمارية في مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" واصفا تلك الصفقة بأنها بمثابة "تدشين لمسار جديد وجني لثمار مسار الإصلاح الاقتصادي" الذي تبنته الدولة المصرية.

وأضاف عبد العزيز بأن توالي وصول الدفعات يؤكد جدية تلك الاستثمارات ويعزز من ثقة المستثمرين في قوة ومتانة الاقتصاد المصري داعيا كافة المستثمرين المحليين إلى ضرورة استثمار تلك الصفقة لتعزيز استثماراتهم سواء في مجال الإنشاءات والمجال العقاري أو في المجالات الداعمة له وكذلك المجال السياحي بالتأكيد.

وأشار هشام إلى أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة في السنوات الأخيرة على مستوى البنية التشريعية والإجراءات التنفيذية وكذلك على مستوى البنية التحتية والتكنولوجية كان له أكبر الأثر في إنجاح الصفقة بأفضل الشروط الممكنة.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أنه على الحكومة اعتبار تلك الصفقة بداية مسار جديد وانطلاقة لسلسلة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وليس نهاية الطريق داعيا كافة الأجهزة المعنية ضرورة إزالة كافة العقبات أمام المستثمرين وتعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص بشكل فعال في الاستثمارات المختلفة في كافة القطاعات ذات الأولوية.