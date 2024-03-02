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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بأماكن حساسة .. كلب يعقر سيدتين و3 صغار في الجيزة

عقب كلب - أرشيفية
عقب كلب - أرشيفية

كشفت تحريات أجهزة أمن الجيزة ملابسات تعرض سيدتان و3 أطفال لعقر كلب بمنطقة المهندسين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من مستشفى إمبابة العامة، أفادت بوصول 5 أشخاص مصابين بعقر كلب جماعي.

وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن الجيزة وتبين من التحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إصابة سيدتان و3 أطفال بعقر كلب في الشارع.

وتبين من التحريات التي باشرتها مباحث الجيزة إصابة سيدتان و3 أطفال بعقر الكلب في أماكن حساسة وفي القدم، وتم نقلهم لتلقي المصل والعلاج اللازم.

الجيزة غرفة عمليات النجدة مديرية امن الجيزة مستشفى إمبابة كلب

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