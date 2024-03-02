بدل 360 جنيه .. تخفيضات في سعر اللحمة بالدقهلية استعدادا لـ رمضان

.

دشن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ؛ مبادرة تخفيض اسعار بيع اللحوم الطازجه بمنافذ مواطنون ضد الغلاء بنطاق المحافظة لتصبح 260 جنيه للكيلو بدلاً من 315 جنيه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وسط فرحه عارمة من المواطنين.



جاء ذلك بحضور المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية ، والمحاسب أحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصوره ، محمود العسقلاني رئيس مجلس ادارة جمعية مواطنون ضد الغلاء ؛ وائل السنوسي مدير فرع جمعية مواطنون ضد الغلاء بالدقهلية ومسئول المنافذ .

وتفقد " مختار " المنافذ الرئيسيه لبيع اللحوم بمدينة المنصوره أمام ستاد المنصوره وأمام محطة الاتوبيس الدوليه بشارع الجيش والتقي بالمواطنين واستمع الي آرائهم ومدي رضاهم عن الاسعار المقرره وأبدوا سعادتهم بهذه المبادرة .

وأشار " المحافظ " الي أن مبادرة تخفيض اسعار اللحوم تأتي تزامنا مع افتتاح 21 معرضا اهلا رمضان وتوفير 14 سيارة لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضه بمختلف مراكز ومدن المحافظه بنسبة تخفيض تتراوح من 15% الي 30% .

وأكد " مختار " علي أننا نعمل جميعا في الجهاز التنفيذي بالمحافظة علي توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة من خلال التعاون مع مديرية التموين والطب البيطري والغرفة التجارية وجمعية مواطنون ضد الغلاء.

وكلف " المحافظ " وكيل وزارة التموين بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع لضبط الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة .

FB_IMG_1709393634137

FB_IMG_1709393630984

FB_IMG_1709393628880

FB_IMG_1709393626814