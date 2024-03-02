قرار من النيابة بشأن شخصين صنعا عقاقير مخدرة في مخزنين بمدينة نصر

أمرت جهات التحقيق بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بإستئجار شقة ومخزنين بدائرة قسمى شرطة (أول – ثالث) مدينة نصر بالقاهرة وإتخاذهما مسرحاً لتصنيع العقاقير المخدرة.

كما أمرت النيابة، بسرعة إجراء تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوي، وإعترفا المتهمين بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع العقاقير المخدرة والإتجار بها.

وكشفت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى تصنيع العقاقير المخدرة وترويجها .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إثنين من العناصر الإجرامية بإستئجار شقة ومخزنين بدائرة قسمى شرطة (أول – ثالث) مدينة نصر بالقاهرة وإتخاذهما مسرحاً لتصنيع العقاقير المخدرة وترويجها .

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهما وضبط أدوات وآلات التصنيع وكمية كبيرة من العقاقير المخدرة ، وإعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع العقاقير المخدرة والإتجار بها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.