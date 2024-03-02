وزير الخارجية الروسي يناقش مع نظيره الفلسطيني سير اجتماعات موسكو

التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في أنطاليا، نظيره الفلسطيني رياض المالكي، حيث ناقشا سير اجتماعات الفصائل الفلسطينية في موسكو.

وحسب “روسيا اليوم”، قال لافروف في مؤتمر صحفي في ختام مشاركته بمنتدى أنطاليا: "لقد تحدثت في أنطاليا مع وزير الخارجية الفلسطيني، الذي تلقى تقريرا من زملائه حول كيفية سير اجتماعهم في موسكو، وأشار بارتياح إلى أن البيان الذي وقعته جميع الفصائل الفلسطينية، يتضمن الاعتراف ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية".

وأوضح لافروف أن البيانات النهائية لممثلي الحركات الفلسطينية لم تتم دراستها بعد، مضيفا أن هذه الخطوة ستكون مهمة للغاية، لأن الوحدة الفلسطينية هي مسألة يمكن للفلسطينيين القيام بها بأنفسهم".

وتستضيف روسيا جولة من الحوار بين الفصائل الفلسطينية في مسعى جديد لتحقيق تقدم في ملف المصالحة الفلسطينية.