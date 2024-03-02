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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو بالتنسيقية: مصر تخفف المعاناة وسياسة التجويع الإسرائيلية عن الأشقاء بغزة بإسقاط المساعدات جوًا

المهندس أحمد الباز،
المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر

قال المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن مواصلة مصر إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية جوًا في قطاع غزة، يعكس  محاولات مصر الحقيقية قيادة وحكومة وشعبا على التخفيف عن الأشقاء ودعمهم لمواجهة ما يتعرضون له من سياسات تجويع داخل القطاع.

وأضاف " الباز" في تصريحات له، ان الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الغاشمة على المدنيين بقطاع غزة ينذر بحدوث كارثة إنسانية جديدة تضاف إلى كوارث إسرائيل فى القطاع، منوها إلى أن إسرائيل تواصل انتهاكتها واعتداءاتها الوحشية على مرآى ومسمع من العالم.

وأشار الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر، إلى أن تحرك مصر فى مختلف المسارات الدولية والإقليمية ساهم في خلق حالة من الدعم غير المسبوق للقضية الفلسطينية على الصعيدين الحكومي والشعبي، لافتا إلى أن كثيرا من دول وشعوب وحكومات العالم أكتشفت الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال من خلال حربها واتباعها سياسة الإبادة الجماعية فى قطاع غزة.

وطالب المجتمع الدولي بأن يتحمل نتيجة معاناة أكثر من 2 مليون مواطن فلسطيني يواجهون خطر المجاعة، منوها إلى أن الأمم المتحدة أشارت فى أحد تقاريرها  إلى أن طفل من كل 6 أطفال دون سن الثانية في شمال غزة، يعاني من سوء التغذية الحاد.

المساعدات الإنسانية والإغاثية قطاع غزة إسرائيل قوات الاحتلال الغاشمة الإبادة الجماعية

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