إصابة 13 شخصًا في تصادم ميكروباص وجرار بالطريق الزراعي في البحيرة| صور

شهد الطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية باتجاه القاهرة، قبل قليل، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وجرار بالقرب من واحة العرب بمركز أبو حمص، مما أسفر عنه إصابة 13 شخصا بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج.

حادث تصادم بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وجرار بالطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية، أمام واحة العرب، مما أسفر عنه إصابة 13 شخصا بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

تم الدفع بعدد 8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج، وتم إزالة آثار الحادث وإعادة فتح الطريق مرة أخري، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.