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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طاقم تحكيم أجنبي بالكامل يدير نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك

أعلن الإعلامي أحمد شوبير الموقف النهائي من طاقم التحكيم الذي سيدير لقاء الأهلي والزمالك يوم 8 مارس المقبل في نهائي كأس مصر 2022-2023.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على إكس: "نهائيا طاقم تحكيم أجنبي بالكامل في نهائي كأس مصر" 

يأتي ذلك رغم تأكيدات فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم في وقت سابق، بأن اللقاء سيتم إسناده لطاقم تحكيم مصري بالكامل.

وتستضيف المملكة العربية السعودية مواجهة الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر 2022-2023، حيث سيقود مارسيل كولر الأهلي فيما سيقود البرتغالي جوزيه جوميز الزمالك.

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