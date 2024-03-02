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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفجيرك أنت وعائلتك .. تهديد علني لـ نجم ميلان بإنهاء حياته

الأمريكي كريستيان
الأمريكي كريستيان بولسيتش

تلقى الأمريكي كريستيان بولسيتش، نجم ميلان، تهديدات بالقتل عقب مواجهة فريقه مع لاتسيو، أمس الجمعة، ضمن لقاءات الجولة 27 للدوري الإيطالي.

وفاز ميلان على مضيفه لاتسيو 1-0، في مباراة شهدت 3 بطاقات حمراء لأصحاب الأرض، خلال الشوط الثاني.

وتسبب بولسيتش في طرد لوكا بيليجريني، لاعب الفريق العاصمي، بعدما حاول الأخير إخراج الكرة من الملعب في الدقيقة 58، من أجل علاج زميله المصاب كاستيلانوس.

لكن مهاجم ميلان خطف الكرة وواصل اللعب، ليعرقله بيليجريني ويتلقى بطاقة صفراء ثانية.

وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، أعربت جماهير لاتسيو عن غضبها الشديد، على مواقع التواصل الاجتماعي، من تصرف بولسيتش.

وكتب أحد مشجعي النسور: "يجب أن تموت"، بينما قال آخر: "ربما تنفجر أنت وعائلتك بأكملها"، وعلق ثالث: "عليك أن تنفق أموالك على الدواء".

ويحتل الروسونيري المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 56 نقطة، فيما يحل لاتسيو تاسعًا، برصيد 40 نقطة.

كريستيان بولسيتش لاتسيو ميلان

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