بيان مهم لـ الداخلية الكويتية بشأن تنظيم المسيرات أو الإعلان عنها

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم السبت، منع إقامة التجمعات أو المسيرات إلا وفق القوانين المنظمة واللوائح الموضوعة.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني التابعة للوزارة في منشور عبر حساب الوزارة الرسمي على منصة "إكس": "بناءً على توجيهات وتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الصباح، يُمنع إقامة التجمعات أو المسيرات إلا وفق القوانين المنظمة واللوائح الموضوعة".

وأضافت الإدارة في منشورها: "وتهيب الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالجميع الالتزام بالقوانين المنظمة والشروط واللوائح الموضوعة لإقامة التجمعات أو المسيرات".

وأكدت أن "وزارة الداخلية تشدد على أن الخروج بتجمعات أو مسيرات دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، يشكل خرقاً للقانون ويعرض للمساءلة القانونية، كما يُمنع نشر أية إعلانات على صفحات التواصل الاجتماعي تخص أي تجمعات أو مسيرات غير مرخصة".

كما أوضحت أن "وزارة الداخلية لم تصدر أي تصريح لإقامة التجمع المُشار إليه على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناشد الجميع بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة بهذا الشأن".