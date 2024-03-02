الحكومة: مصر لديها مكانة خاصة لدى منظمة الفاو .. فيديو

قال المستشار محمد الحمصاني ، المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إن اجتماع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع مدير عام منظمة الفاو يأتي في إطار التعاون بين مصر والفاو ، موضحا أن مصر عضو بالفاو والتعاون مستمر منذ عقود .

وتابع متحدث مجلس الوزراء ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " الخلاصة " والمذاع على فضائية " المحور " ، أن هناك تعاونا بين مصر والفاو في الجانب الغذائي ونقل أحدث أساليب الزراعة ، لافتا إلى ان مصر لها أهمية خاصة لدى المنظمة لأنها تستضيف مكتبا وطنيا للمنظمة بالقاهرة .

وأردف " الحمصاني " ، أن مجالات التعاون تمثل العديد من الجوانب بين مصر ومنظمة الفاو ، مواصلا حديثه :" تم تبادل التوقيعات خلال الزيارة على البرنامج الخاص بين الجانبين الفترة المقبلة".