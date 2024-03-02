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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك قبل مباراة سوار الغيني

الزمالك
الزمالك

استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، على الدفع بالتونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، في التشكيل الأساسي لمباراة سوار الغيني المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب أحمد حسن، نجم الكرة المصرية عبر حسابه على “فيس بوك”: “سيف الجزيري يعود لقائمة الزمالك أمام سوار الغيني في الكونفدرالية”.

وكان اللاعب غاب عن الزمالك في مباراة الداخلية الأخيرة في الدوري لأسباب فنية، واعتمد الجهاز الفني على ناصر منسي في الهجوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مباراة سوار الغيني، المقرر لها غدا الأحد، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 13 نقاط من 4 انتصارات وتعادل، وحسم تأهله إلى دور الثمانية للبطولة.

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