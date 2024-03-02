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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دولة جديدة تتقدم بدعوى لمحكمة العدل ضد ألمانيا بسبب إسرائيل.. فيديو

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قالت السفيرة نميرة نجم، عضو فريق الدفاع باسم الحكومة الفلسطينية، إن نيكاراجوا تقدمت بدعوى لـ محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا لتقديمها مساعدات مالية وعسكرية لـ"إسرائيل".

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وأضافت السفيرة نميرة نجم، عضو فريق الدفاع باسم الحكومة الفلسطينية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "محكمة العدل الدولية أرسلت تقرير إسرائيل إلى جنوب أفريقيا سري، وستقوم جنوب إفريقيا بالرد على التقرير سريا".

 

وأوضحت السفيرة نميرة نجم، عضو فريق الدفاع باسم الحكومة الفلسطينية،: "الإجراءات أثناء التقاضي لا تخرج للعلن، وتخرج للعلن بعد انتهاء إجراءات التقاضي".

 

وأشارت: "من المنتظر أن يصدر الرد الاستشاري لمحكمة العدل الدولية قبل نهاية الدورة القضائية أي قبل الإجازة الصيفية".

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