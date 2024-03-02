فناربخشة يتصدر الدوري التركي بالفوز على هاتاى سبور

تصدر فنربخشة قمة الدوري التركي لكرة القدم، بعد الفوز 2-0 على مضيفه هاتاي سبور، اليوم السبت.

وحسم فنربخشة، اللقاء لصالحه بهدفين في الشوط الأول، سجلهما برايت صامويل وسينجيز أوندير في الدقيقتين 24 و40.

وواصل فنربخشة مسيرته القوية بثلاثة انتصارات متتالية، وسجل لا يعرف الهزائم في آخر 10 جولات، ليرفع رصيده إلى 73 نقطة في صدارة جدول الترتيب.

أما هاتاي سبور يقبع في المركز 15 برصيد 29 نقطة.

وفي مباريات أخرى أقيمت اليوم السبت، تعادل أنقرة جوتشو مع إسطنبول سبور بنتيجة 1-1، بينما فاز ريزا سبور على قيصري سبور بثلاثية دون رد.