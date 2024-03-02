وزيرة الثقافة: حلمي بكر كان حارس الموسيقى وعمود من أعمدتها في الشرق

قدمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واجب العزاء في وفاة الفنان والموسيقار الراحل حلمي بكر، ولأسرته ومحبيه والوسط الفني وتلاميذه وكل عشاق فنه، مؤكدة أنه كان فنانا ذو طبيعة خاصة وله إنتاجه الغزير من الأغاني والموسيقى التصويرية للكثير من المسلسلات والفوازير.

وأشارت "الكيلاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الراحل حلمي بكر قدم للساحة الفنية نجوم عظماء وقدم مجموعة كبيرة من الأغاني التي مازالت موجودة وحية حتى الآن، موضحة أن المتابعين للفنان الموسيقار حلمي بكر، يعرفون أنه كان حارس للموسيقى وكان له أراء قوية جدًا في لجنة الموسيقى بالإذاعة.

متمسك بالأصالة

وشددت وزيرة الثقافة على أنه لم يكن يتنازل عن رأيه وكان رأيه شديد ومتمسك بالأصالة الموسيقية الأكاديمية، موجهة العزاء للفنانين والموسيقيين في مصر والوطن العربي، قائلة: "فقدنا عمودا من أعمدة الموسيقى الشرقية في مصر".