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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة عين شمس تستضيف بطولة الكاراتيه ضمن ألعاب دورة «الشهيد الرفاعي الـ51»

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تستضيف جامعة عين شمس بطولة الكاراتيه ضمن ألعاب دورة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي الـ51،في الفترة من 4 لـ6 مارس، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين ،رئيس جامعة عين شمس.

وتقام فعاليات البطولة بالصالة المغطاة بإدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب ، بمشاركة أكثر من 1000 طالب وطالبة يمثلوا 37 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وذلك تحت الإشراف الإداري لإبراهيم سعيد حمزة ، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم و الطلاب وإشراف تنفيذي طارق أحمد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.


وكانت قد اختتمت  فعاليات الموتمر السابع للأبحاث الطلابية والمشاريع البحثية  الذي نظمته كلية الطب جامعة عين شمس .
وذلك تحت رعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وأ.د على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية 
ويعد هذا المؤتمر علامة فارقة ومضيئة في مسيرة البحث العلمي في مصر  و أنواة لبداية مثمرة فى عالم البحث العلمى والنشر الطلابى.

شهد المؤتمر  مناقشة ٣١ بحثًا علمياً مقدمًا من جامعات وكليات مصر المختلفة خلال ٨ جلسات علمية كما تم عرض بحثين مقدمين من الجامعة الاردنية عبر الميكروسوفت تيمز.

وقد اشاد أعضاء لجان تحكيم الابحاث الطلابية من أساتذة الجامعات في التخصصات المختلفة بالمستوي المتميز للابحاث الطلابية لجيل المستقبل .

كما تضمنت  فعاليات المؤتمر محاضرة عن البحث العلمي قدمتها ا.د مرفت راضي استاذ الصحة العامة والطب الوقائي .

قد اشادت أ.د أماني مختار استاذ الصحة العامة والطب الوقائي بالمستوي المتميز لابنائنا الباحثين وبالتنوع المميز للأبحاث المقدمة من علماء مصر الشباب.

وتم تكريم كلاً من  ا.د مرفت راضي استاذ الصحة العامة و الطب الوقائي و أ.د مها الجعفري  علي ما بذلوه من جهد كبير علي مدار السنوات لإنجاح المؤتمر وأيضاً تكريم الفائزين بالمراكز العشر الاولي في المؤتمر السابع للأبحاث الطلابية "الطريق الي جائزة نوبل "

بحضور اد. رانيا صلاح وكيل كلية الطب لشؤون التعليم والطلاب و ا.د ايمان بكر رئيس قسم الصحة العامة و ا.د اماني مختار استاذ الصحة العامة و الطب الوقائي و رئيس المؤتمر وا.د مها الجعفري استاذ الصحة العامة و الطب الوقائي و سكرتير عام المؤتمر .

كما شملت فعاليات الختام عروض فنية مميزة ومتنوعة للطلبة الوافدين من جمهورية الهند تلتها فقرة من الشعر مقدمة من ثلاثة من الطلبة من الجمهورية السورية ثم عرضاً ثقافياً عن المملكة الأردنية الهاشمية.

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