مقرر المجلس القومي للسكان سابقًا: 80% من السيدات يرغبن في تنظيم النسل.. فيديو

قال الدكتور عاطف الشيتاني، مقرر المجلس القومي للسكان سابقًا، إن مشروع قانون تنظيم النسل الجديد الذي يقدم بعض الحوافز التي تسهل الحصول على شقق سكنية، أو وثيقة تأمينية جيد، ولكن هناك بعض الوسائل الأخرى التي تساهم في تنظيم النسل.

وتابع"الشيتاني"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن 80% من السيدات في مصر يرغبن في تنظيم النسل، ولكن 66% منهن فقط من يقمن بتطبيق تنظيم النسل للعديد من الأسباب، وهذا يعني أن هناك احتياجات لخدمات تنظيم الأسرة غير متوفرة.



وشدد على ضرورة تطوير خدمات تنظيم الأسرة، حتى تجد السيدات التي يرغبن في الحصول على خدمات الأسرة بشكل جيد، مشيرة إلى أن السيدة في مصر من حقها الاختيار بين وسائل تنظيم الأسرة بشكل رشيد مبني على المعرفة والدراية الكاملة .