الدورة الثالثة.. اللجنة الذهبية لجوائز النقاد للدراما العربية ADCA تبدأ مرحلة التصويت

تبدأ اليوم اللجنة الذهبية لجوائز النقاد للدراما العربية في دورتها الثالثة التصويت على القائمة النهائية للمتأهلين للمرحلة النهائية، وهي اللجنة التي ستقوم بالتقييم النهائي للمتنافسين الـ 9 من كل فئة.

تضم القائمة النهائية الأفضل في كل موسم درامي للمسلسلات التي تم عرضها عام 2023 سواء على الشاشات أو المنصات الرقمية، حيث تم تقسيم المواسم الدرامية على ثلاث مواسم وهي " الـ off season1 من يناير حتى مارس - الموسم الرمضاني- الـ off season 2 من سبتمبر حتى ديسمبر ".

وضمت اللجنة الذهبية في الدورة الثانية 8 نقاد وهم: خالد محمود (مصر)، سارة سراج (مصر)، مصطفى الكيلاني (مصر)، أحمد العياد (السعودية)، أندريه داغر (لبنان)، هدى الآسير(لبنان)، ريم حمزة (تونس)، خلدون عليا (سوريا).

أما القائمة المتأهلة للمرحلة النهائية جاءت كالتالي:

أفضل ممثل

الموسم الأول (الـ off season1)

صبري فواز- وبينا ميعاد (موسم 1)

كريم فهمي- أزمة منتصف العمر (شاهد)

محمد دياب- في كل أسبوع حكاية ( تاكسي)

الموسم الرمضاني

خالد النبوي- رسالة الإمام

محمد رمضان- جعفر العمدة

محمد شاهين- الهرشة السابعة

الموسم الثاني (الـ off season 2)

محمد فراج- بطن الحوت (شاهد)

أحمد داود- زينهم (شاهد)

أحمد فهمي - سفاح الجيزة (شاهد)

أفضل ممثلة

الموسم الأول (الـ off season1)

ريهام عبد الغفور- مسلسل أزمة منتصف العمر (شاهد)

ريهام عبد الغفور – الأصلي

شيرين رضا - وبينا ميعاد (موسم 1)

الموسم الرمضاني

منى زكي- تحت الوصاية

نيللي كريم- عملة نادرة

منة شلبي- تغيير جو

الموسم الثاني (الـ off season 2)

حنان مطاوع- صوت وصورة

ركين سعد - سفاح الجيزة (شاهد)

نيللي كريم - ليه لأ؟ 3 (شاهد)

أفضل إخراج

الموسم الأول (الـ off season1)

كريم العدل- أزمة منتصف العمر (شاهد)

عمر المهندس- بالطو (watchit)

هاني كمال - وبينا ميعاد (موسم 1)

الموسم الرمضاني

محمد شاكر خضير – تحت الوصاية

الليث حجو- رسالة الإمام

محمد سامي – جعفر العمدة

الموسم الثاني (الـ off season 2)

أحمد فوزي صالح - بطن الحوت (شاهد)

محمود عبد التواب - صوت وصورة

هادي الباجوري- سفاح الجيزة (شاهد)

أفضل سيناريو

الموسم الأول (الـ off season1)

هاني كمال - وبينا ميعاد (موسم 1)

أحمد عاطف فياض- بالطو (watchit)

أحمد عادل - أزمة منتصف العمر (شاهد)

الموسم الرمضاني

شيرين دياب- خالد دياب- تحت الوصاية

ورشة سرد - الهرشة السابعة

محمد هشام عبية- رسالة الإمام

الموسم الثاني (الـ off season 2)

ورشة سرد - ليه لأ؟ 3 (شاهد)

محمد صلاح العزب - سفاح الجيزة (شاهد)

محمد سليمان عبد المالك- صوت وصورة

محمد بركات- بطن الحوت (شاهد)

أفضل أزياء

الموسم الأول (الـ off season1)

يارا منسي - وبينا ميعاد (موسم 1)

عبير البدراوي- أزمة منتصف العمر (شاهد)

نيرة الدهشوري- بالطو (watchit)

الموسم الرمضاني

ريم العدل – تحت الوصاية

مروة عبد السميع – سوق الكانتو

سامية عبد العزيز – رسالة الإمام

الموسم الثاني (الـ off season 2)

ريم العدل - سفاح الجيزة (شاهد)

غادة وفيق - بطن الحوت (شاهد)

عبير البدراوي - صوت وصورة

أفضل مسلسل

الموسم الأول (الـ off season1)

وبينا ميعاد (موسم 1)

أزمة منتصف العمر (شاهد)

الأصلي

الموسم الرمضاني

تحت الوصاية

رسالة الإمام

جعفر العمدة

الموسم الثاني (الـ off season 2)

سفاح الجيزة (شاهد)

بطن الحوت (شاهد)

صوت وصورة

أفضل مسلسل كوميدي

الموسم الأول (الـ off season1)

بالطو (watchit)

الموسم الرمضاني

كامل العدد

جت سليمة

الصفارة

الموسم الثاني (الـ off season 2)

اللعبة 4: دوري الأبطال

سيب وأنا سيب (شاهد)



أفضل ممثل دور كوميدي

الموسم الأول (الـ off season1)

عصام عمر - بالطو (watchit)

الموسم الرمضاني

محمد سلام- جت سليمة

محمد سلام - الكبير أوي 7

أحمد مكي- الكبير أوي 7

الموسم الثاني (الـ off season 2)

هشام ماجد- اللعبة 4: دوري الأبطال

شيكو - اللعبة 4: دوري الأبطال

أحمد السعدني- سيب وأنا سيب (شاهد)

أفضل ممثلة دور كوميدي

الموسم الرمضاني

هالة صدقي - جعفر العمدة

دنيا سمير غانم- جت سليمة

رحمة أحمد- الكبير أوي 7

دينا الشربيني- كامل العدد

الموسم الثاني (الـ off season 2)

هنا الزاهد- سيب وأنا سيب (شاهد)

مي كساب- اللعبة 4: دوري الأبطال

ميرنا جميل - اللعبة 4: دوري الأبطال

أفضل ممثل دور ثان

الموسم الأول (الـ off season1)

عمر السعيد - أزمة منتصف العمر (شاهد)

رشدي الشامي- أزمة منتصف العمر (شاهد)

محمود البزاوي- بالطو (watchit)

الموسم الرمضاني

دياب- تحت الوصاية

رشدي الشيمي - تحت الوصاية

علي صبحي - تحت الوصاية

الموسم الثاني (الـ off season 2)

باسم سمرة- بطن الحوت (شاهد)

صلاح عبد الله - ليه لأ؟ 3 (شاهد)

أمير صلاح - ليه لأ؟ 3 (شاهد)

أفضل ممثلة دور ثان

الموسم الأول (الـ off season1)

رنا رئيس- أزمة منتصف العمر (شاهد)

هند عبد الحليم - أزمة منتصف العمر (شاهد)

عارفة عبد الرسول- بالطو (watchit)

الموسم الرمضاني

مها نصار - تحت الوصاية

ثراء جبيل - تحت الوصاية

مي كساب - جعفر العمدة

الموسم الثاني (الـ off season 2)

حنان يوسف - سفاح الجيزة (شاهد)

سماح أنور- بطن الحوت (شاهد)

أسماء أبو اليزيد - بطن الحوت (شاهد)

أفضل وجه شاب

الموسم الأول (الـ off season1)

أسامة الهادي - وبينا ميعاد (موسم 1)

يوسف الكيدواني - وبينا ميعاد (موسم 1)

يوسف إبراهيم - وبينا ميعاد (موسم 1)

الموسم الرمضاني

أيمن طعمة - رسالة الإمام

حمزة دياب - كامل العدد

طه الدسوقي- الصفارة

الموسم الثاني (الـ off season 2)

عصام عمر- بطن الحوت (شاهد)

أحمد شيحة - سفاح الجيزة (شاهد)

معتز هشام- ليه لأ؟ 3 (شاهد)

أفضل وجه شاب- ممثلة

الموسم الأول (الـ off season1)

تسنيم مطر - وبينا ميعاد (موسم 1)

آية سليم - وبينا ميعاد (موسم 1)

داليا شوقي - وبينا ميعاد (موسم 1)

مريم الجندي - بالطو (watchit)

الموسم الرمضاني

دينا حويدق- جعفر العمدة

مونيكا هاني - رسالة الإمام

سيليا محمد سعد - كامل العدد

الموسم الثاني (الـ off season 2)

إنجي أبو السعود - سفاح الجيزة (شاهد)

جهاد حسام الدين - سفاح الجيزة (شاهد)

شاهندة محمد - سفاح الجيزة (شاهد)

أفضل مسلسل غير مصري

الموسم الأول (الـ off season1)

الثمن (شاهد)

براندو الشرق (شاهد)

الصفقة (Netflix)

الموسم الرمضاني

العربجي

سفر برلك

الزند ذئب العاصي

النار بالنار

الموسم الثاني (الـ off season 2)

كريستال

عرابة بيروت (شاهد)

الخائن (شاهد)

أفضل ممثل في مسلسل غير مصري

الموسم الأول (الـ off season1)

باسل خياط - الثمن (شاهد)

جورج خباز - براندو الشرق (شاهد)

جهاد أسعد - أقل من العادي (شاهد)

الموسم الرمضاني

باسم ياخور – العربجي

سلوم حداد – العربجي

عابد فهد- النار بالنار



الموسم الثاني (الـ off season 2)

بسام كوسا - الغريب (شاهد)

قيس شيخ نجيب- الخائن (شاهد)

محمود نصر – كريستال

أفضل ممثلة في مسلسل غير مصري

الموسم الأول (الـ off season1)

أمل عرفة - براندو الشرق (شاهد)

زينة مكي- براندو الشرق (شاهد)

كارمن لبس - أقل من العادي (شاهد)

الموسم الرمضاني

كاريس بشار- النار بالنار

ديمة قندلفت – العربجي

أمل عرفة- مربى العز

الموسم الثاني (الـ off season 2)

باميلا كيك – كريستال ب

ستفاني عطا الله – كريستال

سلافة معمار - الخائن (شاهد)

أفضل تتر/ أغنية مسلسل

الموسم الأول (الـ off season1)

عيش أيامك- مدحت صالح تتر وبينا ميعاد (موسم 1)

الموسم الرمضاني

وايه يقول الليل – محمد منير - عملة نادرة

والليل يجيب- محمد منير - سره الباتع

وحشني تفسي- أحمد سعد- جعفر العمدة

الموسم الثاني (الـ off season 2)

يا زهرة في خيالي- نهى فكري- بطن الحوت (شاهد)

يا دنيا يا هلس – جهاد حسام الدين - بطن الحوت (شاهد)

تمكن مني الحب- جهاد حسام الدين- بطن الحوت (شاهد)

أفضل مدير تصوير

الموسم الأول (الـ off season1)

سامح الأمير- أزمة منتصف العمر (شاهد)

شريف جلال - بالطو (watchit)

عزمي الرحماني- وبينا ميعاد (موسم 1)

الموسم الرمضاني

بيشوي روزفلت - تحت الوصاية

تيمور تيمور - رسالة الإمام

نزار شاكر- جعفر العمدة

الموسم الثاني (الـ off season 2)

يوسف بارود - بطن الحوت (شاهد)

نانسي عبد الفتاح- ليه لأ؟ 3 (شاهد)

حسام حبيب- سفاح الجيزة (شاهد)

أفضل موسيقى تصويرية

الموسم الأول (الـ off season1)

عادل حقي- أزمة منتصف العمر (شاهد)

محمد أبو ذكري - بالطو (watchit)

خالد عز - وبينا ميعاد (موسم 1)

الموسم الرمضاني

ليال وطفة - تحت الوصاية

خالد حماد- جعفر العمدة

تامر كروان- رسالة الإمام

الموسم الثاني (الـ off season 2)

كريم جابر (الوايلي) - سفاح الجيزة (شاهد)

خالد الجابري- بطن الحوت (شاهد)

محمد مدحت - صوت وصورة

أفضل مهندس صوت

الموسم الأول (الـ off season1)

إبراهيم دسوقي – محمود سعد - بالطو (watchit)

رامي مجدي - وبينا ميعاد (موسم 1)

مصطفى عيسى - أزمة منتصف العمر (شاهد)

الموسم الرمضاني

إسلام عبد السلام - تحت الوصاية

أحمد أبو ليلة - رسالة الإمام

محمد الدالي- جعفر العمدة

الموسم الثاني (الـ off season 2)

بسام فرحات- بطن الحوت (شاهد)

رامي عثمان - سفاح الجيزة (شاهد)

حسن الفلاح - صوت وصورة

سامح شامة - ليه لأ؟ 3 (شاهد)

أفضل ديكور

الموسم الأول (الـ off season1)

محمد أمين- أزمة منتصف العمر (شاهد)

شيرين فرغل- الأصلي

رضوى حسن شعبان- وبينا ميعاد (موسم 1)

الموسم الرمضاني

عادل المغربي- رسالة الإمام

أحمد عباس - سوق الكانتو

محمد عطية - تحت الوصاية

الموسم الثاني (الـ off season 2)

فوزي العوامري- بطن الحوت (شاهد)

إسلام البنا - سفاح الجيزة (شاهد)

عمرو صالح - ليه لأ؟ 3 (شاهد)

أفضل مونتاج

الموسم الأول (الـ off season1)

كمال الملاخ- بالطو (watchit)

حسن التوني- أزمة منتصف العمر (شاهد)

سامح أنور- وبينا ميعاد (موسم 1)

الموسم الرمضاني

أحمد حافظ - تحت الوصاية

غادة عز الدين- جعفر العمدة

محمد بكر- رسالة الإمام

الموسم الثاني (الـ off season 2)

أحمد حافظ- سفاح الجيزة (شاهد)

عماد ماهر - بطن الحوت (شاهد)

رامز عاطف- صوت وصورة

أفضل كوافير

الموسم الأول (الـ off season1)

داني عراجي- جواد الأسدي- أزمة منتصف العمر (شاهد)

صدام - بالطو (watchit)

محمد بوجي- وبينا ميعاد (موسم 1)

الموسم الرمضاني

أيمن علي - تحت الوصاية

محمد حافظ- سوق الكانتو

محمد حافظ- رسالة الإمام

الموسم الثاني (الـ off season 2)

هيثم دهب - سفاح الجيزة (شاهد)

هيثم دهب - سيب وأنا سيب (شاهد)

محمد حافظ - ليه لأ؟ 3 (شاهد)

أفضل مكياج

الموسم الأول (الـ off season1)

رنيم إبراهيم- أزمة منتصف العمر (شاهد)

أحمد مصطفى - بالطو (watchit)

أحمد مصطفى - وبينا ميعاد (موسم 1)

الموسم الرمضاني

داليا أبو طالب- تحت الوصاية

سيد نجيب- سوق الكانتو

أحمد الخواجة- رسالة الإمام

الموسم الثاني (الـ off season 2)

mimic studio - سفاح الجيزة (شاهد)

كريم حنفي- بطن الحوت (شاهد)

مصطفى نجيب - صوت وصورة

أفضل طفل ممثل

الموسم الأول (الـ off season1)

محمد العزازي- وبينا ميعاد (موسم 1)

كنزي رماح - وبينا ميعاد (موسم 1)

خديجة أحمد- الأصلي

الموسم الرمضاني

عمر شريف- تحت الوصاية

آدم وهدان- مذكرات زوج

ابراهيم حسام رمضان- رسالة الإمام

الموسم الثاني (الـ off season 2)

لافينا نادر- صوت وصورة

آدم وهدان- في كل أسبوع حكاية (تاكسي)

ريم عبد القادر- في كل أسبوع حكاية (مهلة أخيرة)