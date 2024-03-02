مستشار الرئيس للصحة: لدينا إمكانيات بشرية ولوجستية لخدمة السياحة العلاجية.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إننا لدينا إمكانيات بشرية ولوجستية لخدمة السياحة العلاجية بكفاءة في كل المحافظات.

أضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "لدينا مؤسسات وكوادر قادرة على خدمة السياحة العلاجية"، لافتا: "مصر لعشرات السنين مكان لعلاج الأخوة من مختلف الدولة سواء العربية أو الأفريقية أو دول أخرى".

أشار: "لدينا سمعة طيبة منذ القدم فى السياحة الصحية، وهناك اهتمام كبير منذ سنوات طويلة بهذا الملف، ولدينا مقومات حقيقية للقيام بالسياحة العلاجية، ومنها الموقع والجو، فضلا عن أماكن كثيرة في مصر يمكن فيها الاستشفاء".