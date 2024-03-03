برلماني: مشروع رأس الحكمة نقطة بداية يجب استغلالها لصالح قطاع الاستثمار

قال النائب محمود سامي، مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، إن مشروع رأس الحكمة هذه نقطة بداية يجب استغلالها الاستغلال الأمثل لقطاع الاستثمار الحقيقي.

أضاف النائب محمود سامي، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "صفقة رأس الحكمة لها تبعات إيجابية على الاقتصاد المصري"، لافتا: "الصفقة تعتبر نقطة البداية لتطبيق المرحلة الثانية للإصلاح الاقتصادي".

أشار النائب محمود سامي، مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني،: "صفقة رأس الحكمة دفعة قوية لضبط سعر الصرف"، موضحا: "تعدد سعر الصرف كان المشكلة الأساسية للاستثمار الأجنبي المباشر".