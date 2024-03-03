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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معتمد جمال يوضح حقيقة طلبه رحيل ناصر منسي عن الزمالك

صدى البلد

كشف معتمد جمال، المدير الفني السابق لنادي الزمالك حقيقة أنباء طلبه رحيل ناصر منسي قبل رحيلة عن تولي مسؤلية الفريق.

وقال معتمد جمال خلال تصريحات مع الاعلامي هاني حتحوت، كان هناك أحاديث أن ناصر منسي يرحل عن الزمالك خلال وجودي مديرا فنيا للفريق، وطلبت استمراره من حسين لبيب ورئيس النادي وافق على استمراره.

وتابع  معتمد جمال: "طلبت استمرار ناصر منسي وحسين لبيب وافق، وعمرو السيسي كان يرغب في الرحيل عن الزمالك.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مباراة سوار الغيني، المقرر لها غدا الأحد، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفيدرالية برصيد 13 نقاط من 4 انتصارات وتعادل، وحسم تأهله إلى دور الثمانية للبطولة.

مصير معتمد جمال ناصر منسى رحيل ناصر منسي معتمد جمال

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