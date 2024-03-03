حسن المستكاوي: مبالغة كبيرة بشأن علاقة محمد صلاح مع منتخب مصر

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تصريحات الناقد الرياضي حسن المستكاوي.

وقال حسن المستكاوي: هناك مبالغة كبيرة بشأن علاقة محمد صلاح مع منتخب مصر .



وكشف مصدر رسمي داخل اتحاد الكرة عن إرسال ليفربول خطابا باستثناء محمد صلاح من الانضمام لمعسكر المنتخب في شهر مارس الجاري.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة ان ليفربول ذكر أن محمد صلاح مصاب ولا يمكن انضمامه للمنتخب في الوقت الحالي لعدم جاهزيته.

وتابع المصدر ان حسام حسن ابلغ اتحاد الكرة بالرد على ليفربول بأن محمد صلاح في حالة عدم انضمامه للمنتخب لابد ان لا يلعب أى مباراة قبل المعسكر وفي حالة حدث ذلك يجب انضمامه للمنتخب.