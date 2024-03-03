حسن المستكاوي: الأندية تدير الكرة المصرية

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق تصريحات الناقد الرياضي حسن المستكاوي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال المستكاوي: فعليًا الأندية هي التي تدير الكرة المصرية .



وأعلن إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

وقال الكومي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "سبق وأعلنا أن طاقم حكام نهائي الكأس سيكون طاقم مصري، ولكن رأينا اعتراضات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد التكهن بإسم طاقم التحكيم".

وتابع: "قررنا من أجل رفع الضغط عن الحكام المصريين التوجه لتعيين طاقم تحكيم أجنبي".

وأضاف: "نحن نثق في الحكام المصريين، ولكن قررنا تعيين حكام أجانب لرفع الحرج والضغط عن حكامنا المصريين".

وواصل الكومي: "فيتور بيريرا كان يريد تعيين طاقم تحكيم مصري لنهائي كأس مصر، ولكن تفهم الوضع في النهاية ووافق على تعيين طاقم تحكيم أجنبي".