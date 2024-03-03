شاهد.. درة تسحر القلوب بإطلالة جذابة

شاركت الفنانة درة متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.



وظهرت درة في الصور بإطلالة متميزة مرتدية فستان باللون الأسود ومعتمدة على المكيب الهادئ الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء على كتفيها.





ومن أهم أعمال درة مسلسل "المتهمة" ويتكون من 10 حلقات، ويشاركها البطولة الفنان دياب، ومها نصار وعلي الطيب وإخراج تامر نادي حيث ينتمي لنوعية التشويق والرعب والإثارة، وتجسد درة خلال الأحداث شخصية نورهان التي تتعرض للعديد من المشاكل وهي متهمة بجريمة قتل تحاول الهروب منها طوال الأحداث.

معلومات عن درة

وتعتبر درة هي ممثلة من العيار الثقيل والتي منذ أن بدأت وهي تأثر في الجمهور وهي حاصلة علي شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من تونس العاصمة، ودخلت ميدان الفن إثر انضمامها لفرقة التياترو، حيث شاركت لأول مرة في مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي ومثلت عدة أدوار في السينما التونسية وشاركت في أفلام عالمية، وشاركت الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية ناي عام 2007، وشاركت منذ عام 2007 في السينما المصرية، وأصبح لها حضور طاغي في الوطن العربي بعد مسلسلاتها في مصر مثل العار 2010، والريان وآدم 2011.