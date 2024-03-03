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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مراهق يطعن يهوديًا متطرفًا في سويسرا

مراهق يطعن يهوديًا
مراهق يطعن يهوديًا متطرفًا في سويسرا

طعن مراهق رجلًا يهوديًا متطرفًا وأصابه بجروح خطيرة في مدينة زيورخ السويسرية.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، عن وسائل إعلام سويسرية أن المنفذ البالغ من العمر 15 عاما اعتقل في مكان الحادث.

وبينما قال شهود إن المهاجم صرخ بعبارات معادية للسامية قبل وأثناء الهجوم، لم تعلن الشرطة بعد أن الهجوم هو جريمة كراهية.

وبحسب ما ورد حدثت مشاجرة بين عدد من الأفراد قبل الطعن.

وقالت الجمعية السويسرية للجاليات اليهودية في بيان صادر عنها إنها "صدمت بشدة" من الهجوم، موضحة أن الهجمات على اليهود في سويسرا أصبحت آخذة في الارتفاع وسط تصاعد الحرب بقطاع غزة، واستنكارها بجميع أنحاء العالم.

مراهق زيورخ إسرائيل غزة

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