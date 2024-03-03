لجمع المعلومات الاستخباراتية.. السودان يرفض طلباً إيرانياً بإقامة قاعدة على البحر الأحمر

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بأن الجيش السوداني رفض عرضًا إيرانيًا بإقامة قاعدة بحرية على البحر الأحمر.

وحسب الصحيفة الأمريكية، ضغطت إيران على السودان دون جدوى للسماح له ببناء قاعدة بحرية دائمة على ساحل البحر الأحمر، وهو الأمر الذي كان سيسمح لطهران بمراقبة حركة المرور البحرية وجمع المعلومات الاستخباراتية، وفقًا لمسؤول استخباراتي سوداني كبير.

وقال أحمد حسن محمد، مستشار المخابرات بالسودان، إن إيران عرضت تزويد الجيش السوداني بطائرات بدون طيار متفجرة لاستخدامها في قتال قوات الدعم العسكري.

وأضاف أنها عرضت تقديم سفينة حربية تحمل مروحية إذا منح السودان الإذن بإقامة القاعدة على البحر الأحمر، لكن الجيش السوداني رفض.