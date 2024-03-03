مطالبًا بانتخابات فورية.. ليبرمان: حكومة نتنياهو أضاعت كل الفرص

أكد زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان، أن حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أضاعت كل الفرص ويجب توجه الناخبين فورا لصناديق الاقتراع.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال ليبرمان في تغيير واضح للمسار، إن الوقت قد حان لكي تذهب البلاد إلى صناديق الاقتراع لتشكيل حكومة جديدة.

وأضاف: “لقد منحنا الحكومة الفرصة لمدة 5 أشهر ولكن بعد الأيام العشرة الأخيرة، ليس للحكومة الحق في الوجود ويجب أن نجري انتخابات”.

ولفت “الحكومة غير قادرة على قيادة شعب إسرائيل عندما لا يتمكن ثلاثة من أعضائها من الاجتماع معًا برسالة واحدة. هذه هي نهاية طريقها”، في إشارة واضحة إلى أزمة الائتلاف المحتملة حول تجنيد أعضاء المجتمع الحريديم.

وخاطب ليبرمان وزير الحرب بيني جانتس، قائلا إنه يتوقع منه وحزب الوحدة الوطنية أن يعلنا أن “هذه الحكومة انتهت”.

وفي يناير الماضي، قال ليبرمان إن البلاد “بحاجة إلى الوحدة” وأنه يعتقد أن الانتخابات تسببت في الانقسام.