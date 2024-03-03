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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام أعمال قوافل أمراض العيون بالبحر الأحمر والكشف على 1314 مواطنا

صورة موضوعية
صورة موضوعية

اختتمت أعمال القافلة الطبية المجانية لأمراض العيون  بالبحر الأحمر  التي نظمتها مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر بالتعاون مع شركة الريادة للخدمات التشخيصية والعلاجية وقوافل ابن البلد الخيرية والتى استمرت على مدار 4 أيام.

وقامت  القافلة الطبية  على مدار 4  أيام من   توقيع الكشف الطبي على 1314 حالة بمدن  الغردقه /القصير/سفاجا  في  أمراض العيون حيث قدمت «نظارات - مقاس النظر - فحص قاع العين - الفحص الخارجي»،

تأتى هذه القوافل فى إطار  توجيهات اللواء عمر حنفي محافظ البحر الأحمر و الدكتور إسماعيل العربي  وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر و الدكتور عمر عادل مدير إدارة المستشفيات بالبحر الاحمر لمتابعة أعمال القافلة الطبية وتوفير كافة الخدمات الصحية والكشف الطبي علي المواطنين وإرشادات للمترددين على القافلة خلال خضوعهم للكشف الطبي عن الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية والحساسية المفرطة فضلًا عن رسائل توعوية حول أمراض العيون، إلى جانب تحويل الحالات المستحقة جراحات إلى المستشفى.

وقال علي محمد منسق القوافل الطبية بالمحافظة إن القافلة قدمت أفضل الخدمات الطبيه والرعايه الصحيه للمواطنين مع تقديم خالص الشكر لجميع الطاقم الطبي والمساعدين الادارين بشركة الريادة للخدمات التشخيصيه والعلاجيه وفريق التنظيم 
 بالإضافة إلى تحديد حالات لعمل عمليات المياه الزرقاء والمياه البيضاء، وصرف  أدوية  للمواطنين مجانًا.

البحر الأحمر محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الأحمر القافلة الطبية امراض العيون

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