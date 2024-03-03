استعدادا لشهر رمضان.. حملات مكثفة بالدقهلية للمرور على المحلات والمطاعم والأسواق

الأحد 03/مارس/2024 - 10:34 ص 3/3/2024 10:34:01 AM

شن مجلس مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية عدة حملات متنوعة مراقبة الأسواق ومدى جودة المنتجات الغذائية والاستهلاكية المقدمة للمواطنيين.



وشددت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا بضرورة مراقبة الأسواق والوقوف على مدى جودة المنتجات المقدمة للمواطنيين بصفة مستمرة.

تمت الحملة بالتنسيق بين رئاسة مركز ومدينة طلخا والإدارة الصحية بطلخا والتموين والطب البيطري و الهيئة القومية لسلامة الغذاء وإدارة البيئة والتنمية الاقتصادية "اللجان الخماسية والحملات التموينية تستمر فى جهودها لمراقبة الاسعار والمنتجات داخل مركز طلخا بمناسبة حلول شهر رمضان لتأمين السلع واحتياجات شهر رمضان لمراقبة اسعار لحوم ودواجن وخضروات والاطمئنان على جودة المنتجات المقدمه للمواطنين.



وذلك تحت إشراف لجنة مشكلة من هبة محمود نائب رئيس المركز ، دكتورة سالي سليمان طب بيطري ودكتورة سما عبد الكريم طب بيطري وأميرة عبد الجواد مدير التنمية الاقتصادية وأحمد محمد السيد هيئة سلامة الغذاء.







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