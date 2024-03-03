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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا لشهر رمضان.. حملات مكثفة بالدقهلية للمرور على المحلات والمطاعم والأسواق

حملة تمونية
حملة تمونية

شن مجلس مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية عدة حملات متنوعة مراقبة الأسواق ومدى جودة المنتجات الغذائية والاستهلاكية المقدمة للمواطنيين.


وشددت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا بضرورة مراقبة الأسواق والوقوف على مدى جودة المنتجات المقدمة للمواطنيين بصفة مستمرة.

  تمت الحملة  بالتنسيق بين رئاسة مركز ومدينة طلخا والإدارة الصحية بطلخا والتموين والطب البيطري و الهيئة القومية لسلامة الغذاء وإدارة البيئة والتنمية الاقتصادية "اللجان الخماسية والحملات التموينية تستمر فى جهودها لمراقبة الاسعار والمنتجات داخل مركز طلخا بمناسبة حلول شهر رمضان لتأمين السلع واحتياجات شهر رمضان لمراقبة اسعار لحوم ودواجن وخضروات والاطمئنان على جودة المنتجات المقدمه للمواطنين.

 
وذلك تحت إشراف لجنة مشكلة من هبة محمود نائب رئيس المركز ، دكتورة سالي سليمان طب بيطري ودكتورة سما عبد الكريم طب بيطري وأميرة عبد الجواد مدير التنمية الاقتصادية وأحمد محمد السيد هيئة سلامة الغذاء. 
 


 

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الهيئة القومية لسلامة الغذاء الهيئة القومية لسلامة الغذا بمحافظة الدقهلية المنتجات المقدمة دقهلية محافظة الدقهلية مراقبة الأسواق مراقبة أسعار والتنمية الاقتصادية

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