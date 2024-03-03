شاهد.. لقاء الخميسي في أحدث إطلالة لها

نشرت الفنانة لقاء الخميسي ، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة.





وتألقت لقاء الخميسي بإطلالة ملفتة حيث ارتدت فستان باللون البينك ، كما اختارت ، أن تترك شعرها بتصفيفة ناعمة منسدلا على كتفيها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياج بالألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها، زاد من جمالها وأنوثتها.

وكانت أحدث أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحةأيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمدعبدالرحمن حماقي.



مشاركة لقاء الخميسي في مسلسل “زي القمر”

وشاركت الخميسي، في مسلسل "زي القمر" الجزء 2 بحكاية “حتة من القمر”، كانت تجسد شخصية "قمر"، وكان هذاالعمل بطولة كل من: درة، وأحمد حلاوة، وصابرين، وأيتن عامر، ومحسن منصور، ولبنى ونس، وكان هذا العمل من إخراجشيرين عادل، تأليف فداء الشندويلي.