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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يفتتح مدرسة منشأة جنزور الإعدادية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، يرافقه المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مدرسة منشأة جنزور  الإعدادية بمركز طنطا بتكلفة اجمالية وصلت ٥,١٣ مليون جنيه. 

وذلك في حضور المهندس محمد سلامة مدير هيئة الأبنية التعليمية بالغربية ، الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا ،لفيف من أهالي القرية.

 

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وعقب الافتتاح وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة بمشاركة بعض أطفال القرية، والأهالي تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المدرسة والفصول الدراسية، مشيدا بالتجهيزات التي تمت داخل المدرسة .

واستمع المحافظ، إلى شرح من مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالغربية لمراحل العمل التي تمت وتجهيز المدرسة بأحدث الأثاث والأجهزة، لافتا إلى أن مدرسة منشأة جنزور  الاعدادية تقع على مساحة ٢٥٠٧,٠ م٢  وتتكون من ٩ فصول دراسية ، مكتبة ومعمل مطور ومجالات، غرفة تحضير ، غرفة كمبيوتر ، غرف للادارة وللمدرسين .

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وأشار محافظ الغربية، إلى أن افتتاح مدرسة اليوم يأتي ضمن خطة الدولة لتوفير البيئة التعليمية المناسبة لأبنائنا الطلاب، والمساهمة في تخريج أجيال قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي، بالإضافة إلى تخفيض الكثافة الطلابية بقرى مركز طنطا، لافتا أن الهدف من إنشاء مدارس جديدة هو وصول الخدمة التعليمية لكافة الطلاب في المدن والقرى وتقليل كثافة الفصول، وتقديم خدمة تعليمية متميزة لبناء جيل جديد مسلح بسلاح العلم والمعرفة.

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إدارة المنظمات التعليمية المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم المهندس ناصر حسن الفصول الدراسية العلم والمعرفة الدكتور طارق رحمي الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية

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