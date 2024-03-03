للمرة الثانية.. شهباز شريف يتولى رئاسة وزراء باكستان

انتخب البرلمان الباكستاني، اليوم الأحد، شهباز شريف رئيسًا للوزراء للمرة الثانية.

وحسب وكالة "فرانس برس"، شهدت الانتخابات التي طال انتظارها لمنصب رئيس الوزراء معركة شرسة بين شهباز شريف وعمر أيوب من مجلس الاتحاد السني المتحالف مع حركة الإنصاف الباكستانية.

يأتي انتخاب شهباز شريف في ظل الغموض السياسي والتحديات الاقتصادية التي تنتظر الحكومة الجديدة، إذ جاء التصويت بعد الانتخابات العامة التي أجريت في الثامن من فبراير الماضي.

ويترأس شهباز شريف الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز، كما أنه الشقيق الأصغر لنواز شريف، الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات.

ويعد شهباز المرشح المشترك لما لا يقل عن ستة أحزاب سياسية، من بينها حزب الشعب الباكستاني، الذي ينتمي له الرئيس السابق آصف على زارداري.

ويشار إلى أنه لم يحصل أي حزب سياسي على الـ134 مقعدا من أجل تشكيل حكومة بمفرده.