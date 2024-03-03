عقب تحرير محضر.. لجنة طب بيطري بورسعيد تتابع إزالة شكوى تربية كلاب|صور

تابع المهندس نعمان علي نعمان، رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد، أعمال اللجنة المشكلة من إدارة شئون البيئة بالحي والطب البيطري والرفق بالحيوان بالقاهرة خلال متابعتهم الميدانية لشكوى تربية كلاب من قبل ساكن في المنطقة السابعة، وتضرر الأهالي منه.

وعليه تم توجيه إنذار شديد اللهجة للمتسبب بالمخالفة والقاطن بنطاق مناخ بورسعيد، وإعطاؤه مهلة بالإزالة، وستتم المتابعة للتأكد من ذلك.

إزالة شكوى تربية كلاب بمناخ بورسعيد 1000271577 1000271576 1000271575

وأصدر رئيس حي المناخ فى بورسعيد تعليماته بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين لاتباعهم مثل هذه السلوكيات الخاطئة، حيث تم تحرير محضر بيئي وإرساله للنيابة لتعنت الساكن في إزالة أسباب الشكوى.

وأكد "نعمان" أن الدولة تنفق الكثير على تنفيذ خطط التطوير ورفع الكفاءة والارتقاء بالشوارع والمناطق السكنية.