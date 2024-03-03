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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب تحرير محضر.. لجنة طب بيطري بورسعيد تتابع إزالة شكوى تربية كلاب|صور

إزالة شكوى تربية
إزالة شكوى تربية كلاب بمناخ بورسعيد

تابع المهندس نعمان علي نعمان، رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد، أعمال اللجنة المشكلة من إدارة شئون البيئة بالحي والطب البيطري والرفق بالحيوان بالقاهرة خلال متابعتهم الميدانية لشكوى تربية كلاب من قبل ساكن في المنطقة السابعة، وتضرر الأهالي منه.

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وعليه تم توجيه إنذار شديد اللهجة للمتسبب بالمخالفة والقاطن بنطاق مناخ بورسعيد، وإعطاؤه مهلة بالإزالة، وستتم المتابعة للتأكد من ذلك.

إزالة شكوى تربية كلاب بمناخ بورسعيد

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وأصدر رئيس حي المناخ فى بورسعيد تعليماته بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين لاتباعهم مثل هذه السلوكيات الخاطئة، حيث تم تحرير محضر بيئي وإرساله للنيابة لتعنت الساكن في إزالة أسباب الشكوى.

وأكد "نعمان" أن الدولة تنفق الكثير على تنفيذ خطط التطوير ورفع الكفاءة والارتقاء بالشوارع والمناطق السكنية.

بورسعيد الطب البيطري السلوكيات الخاطئة المناطق السكنية محافظة بورسعيد مناخ بورسعيد

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