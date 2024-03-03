عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق فاعليات المؤتمر الدولي الأول لقسمي الهندسة المعمارية والتخطيط بـ«هندسةطنطا» في الغردقة|صور

جامعة طنطا
جامعة طنطا

انطلقت  فاعليات المؤتمر الدولي الأول لقسمي الهندسة المعمارية والتخطيط والتصميم العمراني بكلية الهندسة بعنوان "تكنولوجيا العمارة والعمران نحو بناء مصر الحديثة" المنعقد من ٢ مارس حتى 4 مارس 2024 بمدينة الغردقة، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وبرعاية وحضور الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر و بحضور الدكتور احمد عطا نائب محافظ الغربية، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، واللواء ايهاب رأفت مستشار محافظ  البحر الأحمر لشئون المدن والمديريات، والدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة، ووكلاء الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والباحثين، والقيادات التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر.

محافظ الغربية يتابع سير العمل في محور طريق المعامل بمركز طنطا

أكد الدكتور محمود ذكي خلال كلمته على أهمية المؤتمر لدوره في البناء والمعمار في الدولة المصرية، موجها خالص شكره وتقديره للقيادة السياسية مؤكدا أن التجرية المصرية خلال ال ١٠ سنوات الأخيرة فى البناء والتنمية متفرده وملهمة   وكانت جسرا للعبور الى المستقبل و"الجمهورية الجديدة" ..مشيداً بجهود الدولة في البناء والتشييد و تطوير البنية التحتية من الكهرباء والغاز والاتصالات والطرق التي تؤهل الدولة المصرية ليكون لديها اقتصاد قوى، موضحا دور المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تغير وجه الحياة فى  الريف المصري، واستطاعت من خلالها الدولة الوصول لجميع مواطنيها لتحقق  لهم الحياة الكريمة ، موضحاً أن عنوان وجوهر المؤتمر يلامس رؤية مصر 2023 وخطة الدولة للتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة، مثمنا جهود الفريق التنظيمي للمؤتمر في الإعداد الجيد وظهوره بالمظهر الحضاري اللائق.

مختار مختار: كان على بلدية المحلة احترام الأهلي أكثر

من جانبه أعرب الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية عن فخره بتواجده في المؤتمر اليوم كأحد أساتذة كلية الهندسة جامعة طنطا، مؤكداً على بصمات قسم الهندسة المعمارية في كل ما تم من تطوير بمحافظة الغربية، مقدما شكره للدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة لدوره البارز في إعداد التصميمات الفنية بمشروعات المحافظة والتى ساهمت في الارتقاء بالذوق العام لها، متمنياً نجاح المؤتمر وأن تكون بداية مثمرة لمؤتمرات عديدة تنظمها كلية الهندسة.

أعرب الدكتور إيهاب رأفت مستشار محافظ البحر الأحمر لشئون المدن والمديريات عن سعادته باختيار مدينة الغردقة لتنظيم فاعليات المؤتمر بمشاركة كوكبة من الباحثين من الجامعات الدولية والمصرية من أستاذة الهندسة والعمارة  بحضور أكثر من 100 باحث وعالم ولفيف من الشخصيات والأسماء البارزة في مجال العلوم الهندسية، مضيفاً أن موضوع المؤتمر يعد قوميا وهدفاً أساسيا واستراتيجيا من أهداف الدولة ورؤيتها المستقبلية التي تتوافق مع رؤية مصر 2030.

خلال الجلسة الافتتاحية قدم الدكتور ضياء الدين ابراهيم أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة عين شمس واستشاري العمارة والتخطيط الاستراتيجي للمشروعات القومية محاضرة بعنوان “النهضة العمرانية المعاصرة في مصر "، تناولت شرح وافى عن المشروعات القومية و تطوير المدن وعلاج المشاكل العمرانية وتحسين جودة الحياة، كما اشتملت على تطوير المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية بالكامل.

1500 جنيه للعاملين.. رئيس جامعة طنطا: مكافآت لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

وخلال الجلسات العلمية قدم الدكتور أيمن فريد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط والتدريب والتأهيل للعمل  محاضرة بعنوان 
Architecture of Innovation and Entrepreneurship centers between Sustainability and regional competitiveness. " A Case study of Egyptian Higher Education and Scientific Research "، تناولت استراتيجيات التخطيط وتحسين الأداء وتعريف بأحدث طرق التقييم البيئي للمباني EDGE،

وفى ختام الجلسة الافتتاحية أهدى الدكتور محمود ذكى درع المؤتمر إلى اللواء إيهاب رأفت مستشار محافظ البحر الأحمر، والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة، وأهدى الدكتور أحمد نصر درع المؤتمر للدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا.

IMG-20240303-WA0039
IMG-20240303-WA0039
IMG-20240303-WA0038
IMG-20240303-WA0038
IMG-20240303-WA0035
IMG-20240303-WA0035
IMG-20240303-WA0037
IMG-20240303-WA0037
IMG-20240303-WA0029
IMG-20240303-WA0029
IMG-20240303-WA0032
IMG-20240303-WA0032
IMG-20240303-WA0031
IMG-20240303-WA0031
IMG-20240303-WA0030
IMG-20240303-WA0030
الدكتور محمد أيمن عاشور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشو الدكتور أحمد عطا الجمهورية الجديدة الجمهورية الجديد الجمهورية المبادرة الرئاسية حياة كريمة المبادرة الرئاسية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر المؤتمر الدولي الأول القيادات التنفيذية اللواء عمرو حنفى الكهرباء والغاز رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رئيس الجامعة رئيس المؤتمر زير التعليم العالي والبحث العلمي زير التعليم العالى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع حاد بأسعار الذهب خلال الساعات الأخيرة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

تراجعت 20% .. هبوط في أسعار اللحوم بالأسواق

2040 جنيها.. هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

عكس التوقعات.. تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

بشرة خير| انخفاض سعر الحديد اليوم.. والسبب رأس الحكمة

60 دقيقة للأمام.. حقيقة تغيير التوقيت قبل رمضان وموعد أذان المغرب والفجر

بعد أزمة دفنه.. تغيير مكان جنازة الموسيقار حلمي بكر

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير قرية كفر عصام بمركز طنطا

ترشيحاتنا

الصحة الفلسطينية: استشهاد 15 طفلاً نتيجة سوء التغذية والجفاف بمستشفى كمال عدوان

الأكبر في الشرق الأوسط.. إطلاق مشروع "تنزا" الترفيهي بالقاهرة بالتعاون مع السعودية

إحنا اسفين والله.. بكاء هستيري للمتهمات بقت.ل المسئول العسكري اليمني.. فيديو

مجلس التعاون الخليجي: نرفض أي إجراء يمس حق مصر في مياه النيل

حيلة شيطانية .. كشف لغز سرقة 1.6 مليون جنيه من سائق بالمنيا

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل مفاجأة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هيكلفك 20 جنيه.. طريقة عمل السوبيا في المنزل بمكون سر المحلات

تعذيب ورفض الذهاب للمستشفى| نجل حلمي بكر يتهم أرملة الفنان.. وهذه تفاصيل جديدة

شمس الكويتية بشعر غجري تثير الجدل بإطلالة جريئة

قمر زي أمها.. ظهور ابنة أحمد السقا يشعل السوشيال ميديا|شاهد

فيديو

قبل تشييع جثمانه.. أرملة حلمي بكر تكشف لحظاته الأخيرة وترد على أقاربه.. فيديو

فستان خطيبة مسلم يضعه في مأزق

المصرية ميساء خليفة.. الشعب المغربي يطالب بمنحها الجنسية.. ما السبب؟|فيديوجراف

دراما رمضان 2024| طرح البرومو الرسمي لمسلسل الحشاشين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ