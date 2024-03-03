الجامعة المصرية اليابانية تعلن فوز 3 أساتذة بجائزة أفضل علماء لعام 2023

أعلن الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا فوز ٣ أساتذة بجائزة أفضل علماء في الجامعة اليابانية لعام 2023، وهم محسن غالي أستاذ الفيزياء بكلية العلوم الأساسية، والدكتور أحمد عبدالمنعم استاذ الكيمياء بكلية العلوم الاساسية، والدكتور عمر عبد الرحيم استاذ مساعد قسم هندسة القوي الكهربية.



وأوضح الدكتور عدلي - في تصريح له - أن معايير المسابقة تتلخص في الحصول على أعلى النقاط في مجالات النشر الدولي في أعلى مجلات ذات معامل أيجن فاكتور eignfactor في عام 2023، الاشتراك في أكبر عدد من المؤتمرات الدولية في عام 2023، الحصول على أكبر عدد من منح مشروعات بحثية محلية و دولية في عام 2023 وتسجيل أكبر عدد من براءات الاختراع المساهمة في خدمة المجتمع في عام 2023.



وأشار رئيس الجامعة إلى أن المسابقة تمت في جو من التنافس الخلاق بين أعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا فيها من مختلف كليات الجامعة .