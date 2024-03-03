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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

«حماة الوطن» يعلن انطلاق الموسم الثاني من بطولة كأس الحزب لكرة القدم

انطلاق الموسم الثاني
انطلاق الموسم الثاني من بطولة كأس حزب حماة الوطن لكرة القدم

أعلن حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي انطلاق الموسم الثاني من بطولة كأس الحزب لكرة القدم، بمشاركة أمانات الحزب بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وتقام بطولة كأس حزب حماة الوطن، التي تنظمها وتشرف عليها أمانة الشباب، برئاسة المهندس كريم إمام، في 8 مجموعات تمثل جميع الأمانات على مستوى الجمهورية، حيث سيتم تكريم الفرق الثلاثة الفائرة الأولى.

وحدّد حزب حماة الوطن، قيمة جائزة المركز الأول بـ50 ألف جنيه، المركز الثاني 30 ألف جنيه، والمركز الثالث 20 ألف جنيه، حيث ستقام احتفالية يشارك فيها قيادات الحزب لتكريم الفائزين.

وتأتي بطولة كأس حماة الوطن لكرة القدم في الموسم الثاني، في إطار اهتمام الحزب بالرياضة، وتشجيع الجميع على ممارستها، ودعم ورعاية المتفوقين فيها.

ووجه الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، الدعوة للأمانات بجميع المحافظات إلى أهمية المشاركة في هذا الحدث الرياضي الهام، والذي يمثل حلقة وصل بين الكوادر الحزبية.

وقال: البطولة التي ينظمها حماة الوطن فرصة لتحقيق التقارب والتواصل بين أعضاء الحزب في المحافظات المختلفة، لما للرياضة من دور في الارتقاء بروح التعاون والتفاهم.

حماه الوطن الفريق جلال الهريدي أمانة الشباب المهندس كريم إمام المتفوقين

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