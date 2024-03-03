عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هي تُتَرْجِم| احتفالية المركز القومي للترجمة باليوم العالمي للمرأة.. الخميس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ينظم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بعنوان "هي تُتَرْجِم"، وذلك في تمام الساعة 12 من ظهر يوم الخميس المقبل الموافق 7 مارس 2024 بمسرح الهناجر بأرض الأوبرا، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

وقالت كرمة سامي: «قام المركز القومي للترجمة بالاحتفال باليوم العالمي للمرأة في عام 2021، وكان عنوانها "بنات سهير"، وكانت نقطة الانطلاق تكريم اسم الرائدة سهير القلماوي والمترجمات اللاتي سرن على دربها. وكرمت في تلك الاحتفالية المترجمة القديرة منيرة كروان».

‎وأضافت: "كما نظم المركز عام 2022 ندوة بعنوان “المترجمة المصرية والترجمة العلمية للاحتفاء بجهود المترجمة الشابة أميرة عبد الصادق في مجال الترجمة العلمية”.

وتابعت: "وفي عام 2023، نظم المركز احتفالية بعنوان "الحق في الترجمة"، اشتركت فيها المترجمتان سحر توفيق ومروى ممدوح سالم، أما هذا العام فيتسع نطاق الاحتفال تحت شعار"هي تترجم" حيث يقدم المركز الشكر لمترجماته اللاتي أضفن إلى قائمة اصداراته عشرات الترجمات ونقلن عبرها الفكر والمعارف والثقافة عن عدة لغات". 

وأوضحت أن المركز يخطط أن يكون الشعار "هي تترجم" هو شعار الاحتفالية كل عام لتكريم منجز المترجمات في حصاد ذلك العام من نجاح.

ونذكر فيما يلي أسماء الأعمال الصادرة في عام 2023 و التي تضاف إلى إنجازات المترجمة المصرية و العربية: "الاستشراق هيمنة مستمرة "، "الزواج والحداثة"، "الدر المنثور في طبقات ربات الخدور"، "جدتي وأمي وأنا"، "مثنوي: سلسلة الذهب"، "قرن الدماء"، "نار جميلة"، "مسالك المحسنين"، "دماغ الأخلاق"، "العقل السعيد"، "كيف يتعلم مخ ذوي الاحتياجات الخاصة"، "علم النفس الاجتماعي: الأسس"، "الضارعات"، "تاريخنا الثقافي و السياسي"، "الأديان الأفريقية والفلسفة"، "مبادئ التخطيط و إدارة الأزمات"، "اسكندريتي: في شمس الأصيل"، "دليل رعاية واستخدام الحيوانات المعملية"، "مسرح ما بعد الدراما"، "الكتاب البري"، "هبة الفلاسفة"، "التدين والحراك في مصر"، "قصور مصر المنسية"، "ثمن عدم المساواة"، "القاموس الموسوعي في العلوم النفسية و السلوكية والطب النفسي"، "الاقتصاد الثقافي العالمي"،"تبرئة الألفاظ"،"مسرحيتان من الكوميديا الساخرة"، "دون كيخوتة دي مانشا"، "حياة إدوارد وليام لين"، "تعليم الموسيقى للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة"، "مدن تثير العاطفة"، "تلك الحيوانات الأخرى"، "طريق القاهرة –السويس"، "سبعة ضد طيبة"، "حرب الثورة الأمريكية"، "يوميات القراءة "، "القوى العظمى والسياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه أفريقيا"، و"حكايات من من موريشيوس".

المركز القومي للترجمة الدكتورة كرمة سامي اليوم العالمي للمرأة هي ت ت ر ج م مسرح الهناجر بأرض الأوبرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع حاد بأسعار الذهب خلال الساعات الأخيرة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

تراجعت 20% .. هبوط في أسعار اللحوم بالأسواق

2040 جنيها.. هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

قرار عاجل ضد المتهمين بالاستعراض بسيارتين داخل محطة وقود فى الجيزة..فيديو

تراجع كبير لجميع الأعيرة.. سعر الذهب الآن في مصر

عكس التوقعات.. تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

بشرة خير| انخفاض سعر الحديد اليوم.. والسبب رأس الحكمة

ترشيحاتنا

249 قرار علاج على نفقة الدولة..مدبولي يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد| فيديو وصور

شكري: العلاقات بين مصر ودول الخليج ركيزة الاستقرار في المنطقة|فيديو

تركيا: حان الوقت لبدء محادثات وقف النار بين أوكرانيا وروسيا

هشام آمنة: استرداد 288 ألف متر وإزالة 432 حالة تعد على الأراضي

مجلس الشيوخ يحيل 11 اقتراحا برغبة إلى الحكومة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصوص السحري .. صاحب عربية يكشف سر المهنة وتحويجة طبق الفول|اعرف الطريقة

مش هيكلفك 20 جنيه.. طريقة عمل السوبيا في المنزل بمكون سر المحلات

تعذيب ورفض الذهاب للمستشفى| نجل حلمي بكر يتهم أرملة الفنان.. وهذه تفاصيل جديدة

شمس الكويتية بشعر غجري تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

قبل تشييع جثمانه.. أرملة حلمي بكر تكشف لحظاته الأخيرة وترد على أقاربه.. فيديو

فستان خطيبة مسلم يضعه في مأزق

المصرية ميساء خليفة.. الشعب المغربي يطالب بمنحها الجنسية.. ما السبب؟|فيديوجراف

دراما رمضان 2024| طرح البرومو الرسمي لمسلسل الحشاشين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ