رئيس سلامة الغذاء يوجه بتكثيف حملات التفتيش على المنشآت بالمحافظات

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 9 لعام 2024، عن الفترة من 24 فبراير – 1 مارس، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 62 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير، وتم تسجيل 10 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 15 منشأة لاشتراطات الهيئة (5 منشآت استوفت اشتراطات التسجيل، 7 منشآت استوفت اشتراطات التأهيل، 2 منشأة استوفت اشتراطات الاعتماد).

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 65 زيارة، وتم تسجيل 5 منشآت بالهيئة وجاري إدراج 4 محطات تعبئة بالقائمة المعتمدة للهيئة، وأصدرت الإدارة 3467 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1818 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5485 رسالة بنحو 250 ألف طن لعدد 1533 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 525 صنف من خضروات وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 42 ألف طن، تليها خضروات متنوعة مجمدة بإجمالي 12 ألف طن، ثم بطاطا حلوة بإجمالي 7 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 65 صنف بنحو 75 ألف طن.

وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 75 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 10 آلاف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 32 صنف بنحو 90 ألف طن.

ومثلت السعودية وأسبانيا والسودان وروسيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 157 دولة مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1030 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 915 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 750 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1630 رسالة بنحو 392 ألف طن لعدد 556 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 155 صنف من قمح وسكر خام وفول صويا وزيوت متنوعة من 86 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا، البرازيل، اندونيسيا واستراليا.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 465 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 371 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 195 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 42 منتج و21 شركة، ونفذت 3 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 740 منتج جديد، وأصدرت 3 شهادات بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 2 زيارة تفتيش لمواقع تخزين القمح (الصوامع) في محافظتي الجيزة والقليوبية،

وتم تسجيل 3 صوامع لتخزين القمح بمحافظتي الجيزة والإسكندرية، فيما تم تحديث القائمة المعتمدة لمنشآت تخزين القمح والتي استوفت اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصل عدد المنشآت المستوفاة إلى 9 مواقع تخزينية للقمح.

كما تم عقد دورة تدريبية لمديري مواقع تخزين القمح والتابعة للشركة العامة للصوامع والتخزين بعنوان "المتطلبات الأساسية لمنشآت تخزين الحبوب (الصوامع – البناكر)" للإمتثال لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء للإدراج بالقائمة المعتمدة.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 40 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 18 شكوى وجاري فحص 22 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 905 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، كفر الشيخ، شمال سيناء، أسيوط، أسوان، الأقصر، سوهاج، مطروح، الغردقة، البحيرة، الاسماعيلية،الوادي الجديد والعاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 26 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 4 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1643 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك تم التنسيق مع إدارة الشكاوى، وتم تنفيذ 2 حملة على عدد 27 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها لاشتراطات سلامة الغذاء.

وتم تسجيل 596 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 431 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 148 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

كما عقدت الإدارة دورة تنشيطية في مجال تطبيق المنظومة الإلكترونية للمحال العامة بفرع الهيئة بمحافظة البحر الأحمر بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 28 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القليوبية، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحر الأحمر، الدقهلية، كفر الشيخ، المنوفية، بور سعيد والغربية، وتم تسجيل 4 مخازن بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

فيما يخص مخازن التغذية المدرسية، تم معاينة 5 مخازن قائمة بالفعل في محافظات المنوفية، الجيزة والبحيرة، وتم استيفاء عدد 3 مخازن ليصل إجمالي المنشآت التخزينية المستوفاة والخاصة بالتغذية المدرسية إلى 27 مخزنًا مدرج بالقائمة المعتمدة.

كما تم معاينة 3 مواقع لمخازن تغذية مدرسية جديدة (تحت الإنشاء) في محافظة الغربية، وتم استيفاء 1 مخزن ليصل إجمالي المواقع المستوفاة إلى 86 موقعًا.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 18 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الاسماعيلية، الغربية، الشرقية، القليوبية والمنوفية.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 62 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة والأقصر.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 25 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، أسيوط، القليوبية، الدقهلية، مطروح والشرقية، وتم تسجيل عدد 3 وحدات طعام بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 5 وحدات لاشتراطات الهيئة وتم إصدار شهادة مؤقتة لها.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 386 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، وعدد 10 تظلمات متعلقة بالأغذية الخاصة.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 11 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية، وتم تسجيل 2 موردي أسماك خلال الأسبوع الماضي.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 8 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن، بالإضافة إلى 65 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وجاري إدراج 1 مجزر دواجن بالقائمة المعتمدة للهيئة، وأصدرت الإدارة 23 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 6 مأموريات رقابية على مصانع المواد الملامسة للغذاء في محافظات الشرقية، القليوبية والمنوفية.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وجه الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء جميع مديري فروع الهيئة بتشديد الرقابة المحكمة على المنشآت الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 60 حملة تفتيشية موسعة على 426 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 5500 عبوة مشروب صناعي وقطعة حلوى غير صالحة للاستهلاك الآدمي، نصف طن مواد غذائية منتهية الصلاحية (زبيب، شطة).

وبناءً على قرار النيابة العامة تم إعدام نصف طن سناكس ونصف طن فلفل مطحون غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 30 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت.

كما تم تنفيذ 15 قرار نيابة، وإعدام 120 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية (سناكس، مشروبات غازية، معلبات، معجنات، مخبوزات).

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 88 محضرًا، تنوعت مابين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية تقدر بـ 2 طن (لحوم، دواجن، مخللات) وذلك ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها للاستخدام، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 45 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (السرو، راس البر، عزبة البرج، فاراسكور، الروضة، ميت أبو غالب) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 107 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (منتجات ألبان، كاتشب، عصائر، مخلل، زيوت، مشروبات غازية)، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم بشن حملات تفتيشية على عدد 23 منشأة غذائية بمدينة الفيوم، مركز الفيوم، مركز طامية ومركز إطسا، بعضها بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، وقد أسفرت الحملات عن إعدام 1135 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية، ضبط 324396 عبوة منتجات غذائية مجهولة المصدر، وتحرير 4 محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص، وتم عرض جميع المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 16 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 64 منشأة غذائية، من بينهم 16 منشأة لبيع منتجات ياميش رمضان، وذلك بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم، كفر صقر، منيا القمح، فاقوس، أبو حماد، وغيرها من المراكز)، أسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (عصائر، مياه غازية، كاتشب، وغيرها من المواد الغذائية).

كما تم إعادة المرور على ١١ منشأة غذائية سبق إمهالها فترة لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التأكد والتحقق من استجابة تلك المنشآت للاشتراطات الواجب توافرها في المنشأة الغذائية، وتم تحرير 1 محضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء لأحد المنشآت غير المستجيبة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 19 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، البيئة)، حيث تم المرور على 105 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (مركز المنصورة، مركز ميت غمر).

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 505 كجم من المنتجات الغذائية الفاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص (مصنعات لحوم ودواجن، منتجات ألبان، أسماك، شوكولاتة، سناكس) وغيرها من المواد الغذائية المختلفة.

كما أسفرت تلك الحملات عن وجود 7 مخالفات عدم تطبيق الاشتراطات الصحية، 9 مخالفات عدم توافر الشهادات الصحية، 41 مخالفة عدم وجود ترخيص منشأة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لتلك المخالفات، كما تم التحفظ على 1 طن و 95 كجم لحوم وأسماك ومواد غذائية أخرى يشتبه في صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وتم تحرير محضر بها.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بشن 11 حملة على 11 منشأة غذائية أسفرت عن ضبط وإعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، وتم إعدام جميع تلك المنتجات في حضور لجنة من مفتشي هيئة سلامة الغذاء، كما تم أخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة للتسجيل وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمدينة العاشر من رمضان 4 حملات تفتيشية على 55 منشأة غذائية بمدينة العاشر من رمضان، مدينة بلبيس ومدينة أبو حماد، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط وإعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تبين وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التنبيه على تلك المنشآت وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات المضبوطة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة بشن حملات على مراكز (دمنهور، كفر الدوار، ايتاى البارود، أبوحمص)، حيث تم المرور على عدد 65 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية (لحم مفروم، جلاش، عبوات سحلب، زيوت) .

كما تم الإشتراك في حملات مكبرة مع الجهات الرقابية الأخرى (ديوان عام المحافظة، مديرية التموين، مديرية الطب البيطري، مديرية الصحة) وتم تحرير عدد 97 محضرًا تنوعت ما بين مخالفة اشتراطات، عدم حمل شهادات صحية، ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية (غير صالحة للاستهلاك)، وتم أخذ تعهدات على أصحاب المنشآت بتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.