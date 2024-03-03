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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حتى لو مصاب .. «الغندور» يُعلّق على موقف صلاح مع المنتخب

صدى البلد

علق خالد الغندور نجم الزمالك السابق علي موقف محمد صلاح من الانضمام للمنتخب عبر حسابه الشخصي علي موقع فيسبوك.


 

وكتب الغندور: "صلاح عمره ما هيهرب أو يتخاذل مع المنتخب ومهم ييجي المعسكر اللي جاي حتى لو مصاب".


 

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن قائمة اللاعبين المحترفين، المقرّر انضمامهم لمعسكرالفراعنة المقبل، في الفترة من 18 إلى 26 مارس الجاري.

وكتب خبير اللوائح عامر العمايرة عبر حسابه علي فيسبوك "‏إذا رفض ليفربول الإنجليزي انضمام محمد صلاحلاستدعاء المنتخب بأجندة مارس بداعي الإصابة وأرسل ما يؤكد الإصابة وصور الفحوصات الطبية وأراد الاتحاد المصريإخضاع اللاعب لكشف طبى بواسطة طبيب المنتخب فيجب أن يتم الكشف الطبى فى إنجلترا".


 

وضمت قائمة اللاعبين المحترفين 7 لاعبين هم:

محمد صلاح 

أحمد حجازي 

محمود حسن تريزيجيه 

حمدي فتحي 

مصطفى محمد 

عمر مرموش

محمد شريف

استبعاد النني وكوكا 

واستبعد حسام حسن الثنائي محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، وأحمد حسن كوكا لاعب بينديك سبور التركي، منمعسكر منتخب مصر المقبل، الذي يشهد الظهور الأول للمدير الفني الجديد حسام حسن.

في المقابل، شهدت قائمة المحترفين عودة محمد شريف مهاجم نادي الخليج السعودي، الذي غاب عن صفوف منتخبمصر في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة بكوت ديفوار.

ويخوض منتخب مصر ودية أمام منتخب نيوزيلندا يوم 22 مارس بالإمارات على أن يواجه الفائز منهما الفائز من مباراةتونس وكرواتيا.

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