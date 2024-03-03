مسؤولون إسرائيليون: حماس ردت على صفقة الأسرى بإجابات "غير واضحة"

أكد مسؤولون سياسيون إسرائيليون، اليوم الأحد، أن تل أبيب تلقت ردودا من حركة حماس حول الخطوط العريضة في اجتماع باريس، وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقال المسؤولون الإسرائيليون، بحسب الصحيفة، إن حماس ترفض تقديم إجابات واضحة فيما يتعلق بقائمة الأسرى وعدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم.

وأضافوا: حاليا الجواب حماس هو أنه لا يوجد جواب، إنهم يحاولون فرضه علينا، وطالما لا يوجد جواب واضح فالجواب ليس هناك سبب لإرسال وفد إسرائيلي إلى القاهرة".

ووفقا للمسؤولين فأنه بسبب هذا الوضع برمته لا يوجد سبب لإرسال وفد إسرائيلي إلى القاهرة.

وبحسب الصحيفة فإن هذا موقف كل أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي وليس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فقط.