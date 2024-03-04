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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

منافسة شرسة .. ما الأفضل ويستاهل فلوسك iPhone 15 أم Google Pixel؟

منافسة شرسة..من الأفضل
منافسة شرسة..من الأفضل ويستاهل فلوسك iPhone 15 أم Google Pix

بعد أن أثبتت خدمة اتصال الأقمار الصناعية فعاليتها كميزة أمان قيمة في هواتف iPhone، يبدو أن هواتف أندرويد تستعد للحذو حذوها. تظهر على هواتف Google Pixel علامات تشير إلى ميزة قادمة باسم "إرسال طلب نجدة عبر القمر الصناعي" والتي ستسمح للمستخدمين بالاتصال بخدمات الطوارئ حتى في حالة انعدام شبكة الهاتف الخلوي أو الواي فاي.

على الرغم من أن الميزة لم تصبح عملية بالكامل بعد، إلا أن مستخدمي هواتف Pixel يمكنهم بالفعل رؤية خيار "إرسال طلب نجدة عبر القمر الصناعي" ضمن قسم "الأمان والطوارئ" في الإعدادات. واستطاع موقع 9to5Google من خلال اختراق هاتف Pixel الكشف عن قائمة تفصيلية تشرح كيفية عمل ميزة "إرسال طلب نجدة عبر القمر الصناعي".

تشرح صفحة "إرسال طلب نجدة عبر القمر الصناعي": "باستخدام هاتف Pixel الخاص بك، يمكنك إرسال رسائل إلى خدمات الطوارئ ومشاركة موقعك عندما لا تتمكن من الاتصال بشبكة الهاتف الخلوي أو شبكة الواي فاي".

تتمثل خطة Google لميزة "إرسال طلب نجدة عبر القمر الصناعي" في هواتف Pixel في السماح للمستخدمين بإرسال رسائل إلى خدمات الطوارئ ومشاركة موقعهم عبر خرائط Google في حالة عدم توفر إشارات الشبكة التقليدية، كما قد تتوفر للمستخدمين القدرة على تقديم تفاصيل حول حالة الطوارئ.

للعمل بهذه الخدمة، ستحتاج Google إلى جمع بيانات شخصية مثل اسم المستخدم ورقم هاتفه من حسابه على Google بالإضافة إلى ما يصل إلى ثلاثة جهات اتصال للطوارئ.

علاوة على ذلك، سيتم مشاركة المعلومات بما في ذلك موقع المستخدم وتفاصيل الجهاز ومعلومات محددة حول حالة الطوارئ مع كل من المستجيبين للطوارئ ومقدمي خدمات الأقمار الصناعية.

على الرغم من أن Google لم تنشر قائمة بالدول التي ستتوفر فيها ميزة "إرسال طلب نجدة عبر القمر الصناعي"، إلا أن وجود رابط إلى خطة تأمين البحث والإنقاذ من Garmin يشير إلى أن Garmin ربما تشارك في الخدمة. توجد ميزات العرض التوضيحي ولكنها غير فعالة حاليًا.

يظل الجدول الزمني المحدد لإطلاق Google لميزة "إرسال طلب نجدة عبر القمر الصناعي" كخدمة تعمل بكامل طاقتها غير واضح. ومع ذلك، فإن الظهور الواسع النطاق للإعداد عبر أجهزة Pixel والقائمة الشاملة التي تظهر بعد اختراق الجهاز تشير إلى أن الإطلاق قد يكون وشيكًا.

Pixel iPhone Google Pixel Garmin الطوارئ اتصال الأقمار الصناعية

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