محافظ كفرالشيخ: تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية أداة مهمة للحماية من الفيروسات

انتهت محافظة كفر الشيخ من تحصين 63 ألفا و930 طائرا متنوعا ضد الأمراض الوبائية، وتحصين 7000 طائر بلقاح "إنفلونزا الطيور"، فى إطار جهود الدولة لحماية الطيور من الفيروسات والأوبئة، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، تحت إشراف مدير مديرية الطب البيطرى الدكتور محمد بشار.

وأكد محافظ كفر الشيخ جمال نورالدين، في بيان صحفي اليوم "الأحد"، أن التحصين ضد الأمراض الوبائية وأنفلونزا الطيور يقلل من إنتشار الفيروسات، ويعد أداة مهمة لحماية الطيور والبشر على السواء، ويضمن سلامة الأغذية ومنع إنتشار الفيروسات إلى منتجات الدواجن، مشيرًا إلى أهمية التطهير المستمر لأماكن ومزارع التربية بكافة أنواعها ومحلات بيع الطيور الحية، وتقديم الإرشادات الدائمة وطرق الوقاية من مخاطر الإنفلونزا والأمراض الفيروسية.



من جانبه، قال مدير المديرية إنه تم تطهير عدد من الأسواق ومحال بيع الدواجن، وسحب 60 عينة ما قبل البيع من 6 مزارع بإجمالي 35 ألفا، و500 طائر، ومنح عدد 7 تصاريح نقل للطيور الحية، حفاظًا على الثروة الداجنة.