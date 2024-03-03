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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

«جالانت» يرد على مُنتقديه بشأن قانون التجنيد: آسف على خيبة الأمل

يوآف جالانت
يوآف جالانت

ردَّ وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت على منتقديه من الحكومة بشأن المؤتمر الصحفي الذي عقد الأسبوع الماضي والذي ذكر فيه أنه سيوافق على الترويج لقانون التجنيد فقط إذا حصل على موافقة جميع أحزاب الائتلاف، بما في ذلك حزب “معسكر الدولة” لبيني جانتس.

ووجه جالانت انتقادات لبعض الوزراء وأكد: " أنا آسف لإحباط بعض أعضاء المجلس. محلي في الليكود، هذا هو المكان الذي سأبقى فيه".

جاء ذلك في ختام جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت اليوم الأحد، وذلك بعد الاعتداء الذي تعرض له من قبل عدد من الوزراء الخميس الماضي، والذي جاء على خلفية تصريحه حول قانون التجنيد في إسرائيل.

وأوضح غالانت في مؤتمر صحافي عقده الأربعاء الماضي حول موضوع قانون التجنيد، أنه "بدون موافقة الائتلاف بأكمله، لن تقدم مؤسسة الدفاع القانون".

وقال جالانت إن القرار يجلب صعوبة لحكومة نتنياهو، لأن القانون الآن سيحتاج إلى موافقة الائتلاف بأكمله، بما في ذلك معسكر الدولة – وليس فقط موافقة "كتلة 64".

وفي مناقشة مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي التي جرت بعد أيام قليلة من تصريحه، هاجم الوزراء وزير الدفاع بسبب كلامه، واتهم الوزير ياريف ليفين، وقال "جالانت الآن بإغلاق حزبه مع جانتس، وهم يشكلون حكومة، لماذا تريد أنت وجانتس إجراء انتخابات؟ ما الذي كان ملحا جدا بالنسبة لكما".

ورد جالانت في نفس المناقشة العاصفة:"لم أدعو إلى الانتخابات، لا يظهر في كلامي هذا هو الوقت الذي يتعين فيه على الجميع أن يتحلوا بالمرونة."

وردا على تصريح جالانت، قال رئيس معسكر الدولة، الوزير بيني جانتس، مساء اليوم نفسه: “يجب على جميع شرائح المجتمع الإسرائيلي أن تشارك في حق الخدمة. وهذه الحاجة هي حاجة أمنية ووطنية واجتماعية، سنعمل مع وزير الدفاع جالانت ومع كافة الفصائل في الكنيست وجميع شرائح المجتمع الإسرائيلي من أجل تعزيز الخطوط العريضة للخدمة الإسرائيلية بموافقة واسعة وفي أسرع وقت ممكن".

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«جالانت» يرد على مُنتقديه بشأن قانون التجنيد: آسف على خيبة الأمل


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