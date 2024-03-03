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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قيمة الترابط في العرض المسرحي "مملكة القرود" بقصر ثقافة الزقازيق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد مسرح قصر ثقافة الزقازيق العرض المسرحي "مملكة القرود" بتقنية المسرح الأسود، ضمن عروض الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة ضمن برامج وزارة الثقافة، تأليف سمير عبد الباقي، وإخراج تريزا فريد.


يتناول العرض قيمة التماسك والترابط والتعاون بين قوى الخير، وتكمن فكرته فى أن القوة هي قوة العقل وليست الجسم أو الشر، وتدور أحداثه فى غابة مليئة بالحيوانات الأليفة والشريرة، يوجد ملك الغابة وهو "الأسد" الذي تكمن قوته فى شره وتحقيق غرائزه، ويوجد "الفيل" أيضا الذي تكمن قوته فى جسده وحجمه وبعض الحيوانات المفترسة، وهناك أيضا الحيوانات الأليفة، وتوجد مجموعة من "القرود" يترأسها قرد خائن يريد أن يصبح ملك القرود يتفق مع الأسد لكي يصبح ملكا على القرود، وتتوالى الأحداث وعندما تعاون الحيوانات استطاعوا أن يهزموا الأسد ويقيدوه بأغلال واكتشفوا خيانة القرد الكبير وقيدوه أيضا.
العرض استعراضات أحمد ماهر، عرائس ومسكات سعدية إبراهيم، وتصميم الديكور هبة رشدي، تنفيذ الديكور سعدية إبراهيم، وملابس زينب رأفت وايمان رأفت، مونتاج الصوت والأغاني أحمد طرية ومهدى يحيى، جرافيك شيماء المريجي. 


من ناحية أخرى وضمن البرنامج الثقافي لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة الشرقية برئاسة أحمد سامي خاطر، قدم قصر ثقافة منيا القمح عرضا فنيا لفرقة الآلات الشعبية بقاعة مركز شباب منيا القمح، حيث قدم أعضاء الفرقة مجموعة من الأغاني الشعبية ومنها "بنحبك يا مصر، الجبنة الطرية"، بالإضافة لموال "بلدى يا أم الدنيا".
وعقدت مكتبة يوسف إدريس بالبيروم محاضرة ثقافية عن "اليوم العالمي لحقوق الإنسان" في مدرسة عوض سرحان الثانوية المشتركة، وتحدث خلالها إسلام الضبيلي - باحث في التاريخ الحديث - عن حقوق الإنسان التى يتمتع بها كل فرد فى المجتمع بغض النظر عن الجنسية أو الدين أو العرق أو الون، موضحًا أنواع حقوق الإنسان التى من أهمها علي الإطلاق وهو الحق في الحياة، يليها الحق في الغذاء والتعليم والعمل والصحة والدواء.
وفي سياق آخر نظم بيت ثقافة أبو حماد بالتعاون مع مدرسة الصوة الثانوية المشتركة محاضرة عن "الهجرة غير الشرعية لدى الشباب"، أوضح خلالها د. محمد السيد حجاب - أستاذ بمركز البحوث الزراعية - أن الهجرة غير الشرعية هي الهجرة والانتقال من بلد إلى بلد آخر بشكل غير قانوني ويتم دخول البلاد دون تأشيرة الدخول، موضحًا أسباب الهجرة غير الشرعية ومنها قلة فرص العمل، البطالة، انخفاض الأجور، تدنى الأوضاع، كما أشار إلى أن الهجرة غير الشرعية أصبحت من أخطر الظواهر التي تواجه المجتمعات ولذلك يجب التصدي لها.

مسرح قصر ثقافة الزقازيق مملكة القرود المسرح الأسود للهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني

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