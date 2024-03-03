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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حسن شاكوش يحصل على الإقامة الذهبية بالإمارات

حسن شاكوش
حسن شاكوش

نشر حسن شاكوش تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يعلن فيه عن حصوله على الإقامة الذهبية بالإمارات.

قال حسن شاكوش : أنا بشكر مصر أم الدنيا وأنا فخور إن أنا مصري، شكرًا دولة الإمارات بلدي التاني على منحي الإقامة الذهبية، وشكرًا جدا لكل من ساهم في هذا الإنجاز.

أكد حسن شاكوش، أن طليقته ريم طارق استلمت جميع أغراضها بدون أى خلافات ، وبحضور أسرتها والشهود .

 وأضاف حسن، أن طليقته ريم طارق تريد فقط افتعال الترند والانتشار في السوشيال ميديا.

ونشر حسن شاكوش "بوست لطليقته ريم طارق التي تعلن فيه استلامها منقولاتها الشخصية، مؤكدا أنه لم يجبرها على الاعتذار.

حسن شاكوش ينهي خلافاته

وكتب حسن شاكوش في منشور عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: مساء الخير على جمهوري العزيز.. ريم طارق استلمت منقولاتها الشخصية بكل تراضي واحترم، بدون أي شجار، وبحضور شهود بدليل هذا البوست على صفحتها الشخصية، وتم تواصل الأب والأم بالاتفاق مع المتوسطين بيننا وتوصلوا معايا لحل يرضي الطرفين.

وتابع ، قائلاً: هي وفقت على الاعتذار وأنا لم أجبر أحدا على فعل شيء.. ملحوظة بدليل آخر على إن الخاتمين اللي في إيديها كانوا في الشبكة والموضوع خلص، والقصة دلوقتي بقت قصة واحدة عندها هوس الشهرة واستغلال وسائل الصحافة والإعلام والترند باسمي.. يمكرون والله خير الماكرين.

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