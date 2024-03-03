عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب مجاهد نصار يطلق حملته الموسعة لتوزيع شنط وكراتين رمضان بشبرا الخيمة

النائب مجاهد نصار
النائب مجاهد نصار

أطلق  النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، حملته  الموسعة  لتوزيع  شنط و كراتين  رمضان - تحت رعاية حزب مستقبل وطن-  على   الأسر  الأكثر  احتياجا  و الفئات الأولى  بالرعاية  من  كبار  السن والمرضى  و الأرامل  والمرأة المعيلة  وذوي  الهمم  و أصحاب الدخول  المحدودة لمشاركتهم  فرحتهم  باستقبال شهر  رمضان  المعظم  من  خلال إهدائهم   شنط  و كراتين  مواد غذائية  من  أجود  الأنواع والأصناف  لتخفيف  العبء عن كاهلهم.

وكعادة  كل  عام  قبيل شهر رمضان الكريم؛  يحرص النائب مجاهد نصار  على  إعداد  و تجهيز  شنط و  كراتين  المواد  الغذائية التي  تحتوي على أجود  الأنواع  و الأصناف من السلع الغذائية الأساسية للطعام تشمل  الأرز  و الزيت  الفاخر  و السمنة  و المكرونة  و لسان  العصفور والسكر و الدقيق والشاي و البلح والحبوب والبقوليات وياميش رمضان و  كثير  من المواد  الغذائية الأخرى التي لا غنى عنها في كل بيت.

وحرص النائب مجاهد نصار والدكتورة  سحر  المغربي  على  زيادة   الكميات  المجهزة  من  الشنط و الكراتين  لأكثر  من  أربعين  ألف  شنطة و كرتونة  مواد غذائية كهدية  بسيطة من  النائب مجاهد نصار  وحزب  مستقبل.

من  جانبه  قدم  النائب  مجاهد نصار  التهنئة  إلى  كل أهالي دائرة  شبرا  الخيمة  شرق وغرب ، مؤكداً  أن  هذه  الحملة لتوزيع شنط وكراتين رمضان  تأتي  في  إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في هذه الأيام المباركة ، و تحت  رعاية حزب  مستقبل  وطن  كهدية لأهالينا وحبايبنا أهالي دائرة شبرا الخيمة ، مشيراً إلى أن هذا العام تم تجهيز أكثر من ٤٠٠٠٠ ألف كرتونة وشنطة لإدخال البهجة والفرحة على الأسر الأكثر احتياجاً والمواطنين الأولى بالرعاية بعد ارتفاع الأسعار كي نكون " كتف بكتف" مع بعض تنفيذاً  لتوجيهات فخامة  الرئيس  عبد الفتاح السيسي  لدعم  المواطنين  و نقل نموذج  جديد  للتكافل بين  أبناء الوطن الواحد  من  خلال دعم  المواطنين  الأكثر  احتياجا ، مؤكداً  أن  كلنا  نعمل من  أجل مصر.

كما وجهت الدكتورة سحر المغربي ، فريق عمل مؤسسة مجاهد نصار للتنمية والأعمال الخيرية خلال توزيع شنط الخير ، بتنظيم المواطنين حفاظاً على سلامة المواطنين أثناء استلام شنطة رمضان بكل سهولة ويسر.

714f8091-4172-4728-95df-033cd326d90b
714f8091-4172-4728-95df-033cd326d90b
21807095-0944-43d0-8888-d6eaa276a03c
21807095-0944-43d0-8888-d6eaa276a03c
5fdcf3d5-34bc-466e-a75a-518e8d39a255
5fdcf3d5-34bc-466e-a75a-518e8d39a255
f2586550-d257-4804-8294-5d42d483f4e5
f2586550-d257-4804-8294-5d42d483f4e5
cb055e42-94dd-4713-87d3-232fbb08eced
cb055e42-94dd-4713-87d3-232fbb08eced
22ac7b56-1873-41c7-9a71-14e6d824b7f3
22ac7b56-1873-41c7-9a71-14e6d824b7f3
35654ea4-8cd3-4c80-991c-8a109460e6c2
35654ea4-8cd3-4c80-991c-8a109460e6c2
638581b8-ec63-40f2-98b7-775362ab1c3c
638581b8-ec63-40f2-98b7-775362ab1c3c
aa43ac6e-7839-4199-b077-9988d427afd1
aa43ac6e-7839-4199-b077-9988d427afd1
cddad7a4-27e9-43bf-b485-24adb41d76e4
cddad7a4-27e9-43bf-b485-24adb41d76e4
5d7c8be7-3e4f-49b2-8e1c-adec12606d09
5d7c8be7-3e4f-49b2-8e1c-adec12606d09
cf9d4855-92b0-4bea-b112-dbc9751a0ceb
cf9d4855-92b0-4bea-b112-dbc9751a0ceb
النائب مجاهد نصار مجاهد نصار مجلس النواب مستقبل وطن حزب مستقبل وطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبيبة الشماع.. النيابة تتسلم تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سائق أوبر

انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

إصابة مهاجم الفريق|ضربة موجعة لـ كولر قبل مباراة القمة أمام الزمالك بالكأس

تراجع الدولار بقوة.. انهيار جديد يضرب الذهب والجرام يخسر 215 جنيها

مخدتش مليم واحد أتعاب.. مرتضى منصور يعلن استلام جثمان الموسيقار حلمي بكر

كنا قاعدين بـ الكات.. نص اعترافات متهمة بإنهاء حياة المسئول العسكري اليمني|خاص

2040 جنيها.. هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

قرار عاجل فى دعوى استبعاد سامح عاشور من انتخابات المحامين

ترشيحاتنا

الرقب :دائرة الصراع معرضة للاتساع في غزة حالة عدم إقرار الهدنة قبل رمضان

الجامعة العربية: الاحتلال يسعى لتعطيش سكان غزة ونشر الأوبئة وتلويث مصادر المياه

الوزاري الخليجي يحذر من المساس بالأمن المائي لمصر والسودان

بينهم 3 أطفال.. استشهاد نصف أفراد عائلة فلسطينية بنيران إسرائيلية عشوائية بغزة

30 جنيها انخفاضا في أسعار أجبان عبور لاند

غرة رمضان 2024 يوم الإثنين 11 مارس وفقا للحسابات الفلكية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. تناول العيش بهذه الطريقة لن يزيد وزنك

مسلسلات رمضان2024.. شاهد كواليس مسلسل "بقينا اتنين" |صور

الصور الأولى من مراسم دفن الموسيقار الراحل حلمي بكر

فستان جريء.. درة تثير الجدل بإطلالة غير معتادة| شاهد

فيديو

«أب عزيز وغالي».. محمد رحيم ينعى حلمي بكر| فيديو

حقيقة تغيير التوقيت قبل رمضان .. هل يتم تقديم الساعة 60 دقيقة؟

4 كيلو سكر لكل بطاقة.. بشرى من التموين قبل رمضان

مصطفى كامل وزوجة حلمى بكر أول الحضور لتشييع الجثمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ