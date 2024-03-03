النائب مجاهد نصار يطلق حملته الموسعة لتوزيع شنط وكراتين رمضان بشبرا الخيمة

أطلق النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، حملته الموسعة لتوزيع شنط و كراتين رمضان - تحت رعاية حزب مستقبل وطن- على الأسر الأكثر احتياجا و الفئات الأولى بالرعاية من كبار السن والمرضى و الأرامل والمرأة المعيلة وذوي الهمم و أصحاب الدخول المحدودة لمشاركتهم فرحتهم باستقبال شهر رمضان المعظم من خلال إهدائهم شنط و كراتين مواد غذائية من أجود الأنواع والأصناف لتخفيف العبء عن كاهلهم.
وكعادة كل عام قبيل شهر رمضان الكريم؛ يحرص النائب مجاهد نصار على إعداد و تجهيز شنط و كراتين المواد الغذائية التي تحتوي على أجود الأنواع و الأصناف من السلع الغذائية الأساسية للطعام تشمل الأرز و الزيت الفاخر و السمنة و المكرونة و لسان العصفور والسكر و الدقيق والشاي و البلح والحبوب والبقوليات وياميش رمضان و كثير من المواد الغذائية الأخرى التي لا غنى عنها في كل بيت.
وحرص النائب مجاهد نصار والدكتورة سحر المغربي على زيادة الكميات المجهزة من الشنط و الكراتين لأكثر من أربعين ألف شنطة و كرتونة مواد غذائية كهدية بسيطة من النائب مجاهد نصار وحزب مستقبل.
من جانبه قدم النائب مجاهد نصار التهنئة إلى كل أهالي دائرة شبرا الخيمة شرق وغرب ، مؤكداً أن هذه الحملة لتوزيع شنط وكراتين رمضان تأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في هذه الأيام المباركة ، و تحت رعاية حزب مستقبل وطن كهدية لأهالينا وحبايبنا أهالي دائرة شبرا الخيمة ، مشيراً إلى أن هذا العام تم تجهيز أكثر من ٤٠٠٠٠ ألف كرتونة وشنطة لإدخال البهجة والفرحة على الأسر الأكثر احتياجاً والمواطنين الأولى بالرعاية بعد ارتفاع الأسعار كي نكون " كتف بكتف" مع بعض تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المواطنين و نقل نموذج جديد للتكافل بين أبناء الوطن الواحد من خلال دعم المواطنين الأكثر احتياجا ، مؤكداً أن كلنا نعمل من أجل مصر.
كما وجهت الدكتورة سحر المغربي ، فريق عمل مؤسسة مجاهد نصار للتنمية والأعمال الخيرية خلال توزيع شنط الخير ، بتنظيم المواطنين حفاظاً على سلامة المواطنين أثناء استلام شنطة رمضان بكل سهولة ويسر.