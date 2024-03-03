النائب مجاهد نصار يطلق حملته الموسعة لتوزيع شنط وكراتين رمضان بشبرا الخيمة

أطلق النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، حملته الموسعة لتوزيع شنط و كراتين رمضان - تحت رعاية حزب مستقبل وطن- على الأسر الأكثر احتياجا و الفئات الأولى بالرعاية من كبار السن والمرضى و الأرامل والمرأة المعيلة وذوي الهمم و أصحاب الدخول المحدودة لمشاركتهم فرحتهم باستقبال شهر رمضان المعظم من خلال إهدائهم شنط و كراتين مواد غذائية من أجود الأنواع والأصناف لتخفيف العبء عن كاهلهم.

وكعادة كل عام قبيل شهر رمضان الكريم؛ يحرص النائب مجاهد نصار على إعداد و تجهيز شنط و كراتين المواد الغذائية التي تحتوي على أجود الأنواع و الأصناف من السلع الغذائية الأساسية للطعام تشمل الأرز و الزيت الفاخر و السمنة و المكرونة و لسان العصفور والسكر و الدقيق والشاي و البلح والحبوب والبقوليات وياميش رمضان و كثير من المواد الغذائية الأخرى التي لا غنى عنها في كل بيت.

وحرص النائب مجاهد نصار والدكتورة سحر المغربي على زيادة الكميات المجهزة من الشنط و الكراتين لأكثر من أربعين ألف شنطة و كرتونة مواد غذائية كهدية بسيطة من النائب مجاهد نصار وحزب مستقبل.

من جانبه قدم النائب مجاهد نصار التهنئة إلى كل أهالي دائرة شبرا الخيمة شرق وغرب ، مؤكداً أن هذه الحملة لتوزيع شنط وكراتين رمضان تأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في هذه الأيام المباركة ، و تحت رعاية حزب مستقبل وطن كهدية لأهالينا وحبايبنا أهالي دائرة شبرا الخيمة ، مشيراً إلى أن هذا العام تم تجهيز أكثر من ٤٠٠٠٠ ألف كرتونة وشنطة لإدخال البهجة والفرحة على الأسر الأكثر احتياجاً والمواطنين الأولى بالرعاية بعد ارتفاع الأسعار كي نكون " كتف بكتف" مع بعض تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المواطنين و نقل نموذج جديد للتكافل بين أبناء الوطن الواحد من خلال دعم المواطنين الأكثر احتياجا ، مؤكداً أن كلنا نعمل من أجل مصر.

كما وجهت الدكتورة سحر المغربي ، فريق عمل مؤسسة مجاهد نصار للتنمية والأعمال الخيرية خلال توزيع شنط الخير ، بتنظيم المواطنين حفاظاً على سلامة المواطنين أثناء استلام شنطة رمضان بكل سهولة ويسر.

714f8091-4172-4728-95df-033cd326d90b

21807095-0944-43d0-8888-d6eaa276a03c

5fdcf3d5-34bc-466e-a75a-518e8d39a255

f2586550-d257-4804-8294-5d42d483f4e5

cb055e42-94dd-4713-87d3-232fbb08eced

22ac7b56-1873-41c7-9a71-14e6d824b7f3

35654ea4-8cd3-4c80-991c-8a109460e6c2

638581b8-ec63-40f2-98b7-775362ab1c3c

aa43ac6e-7839-4199-b077-9988d427afd1

cddad7a4-27e9-43bf-b485-24adb41d76e4

5d7c8be7-3e4f-49b2-8e1c-adec12606d09