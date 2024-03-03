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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كشف أمر خطير.. جالانت لقوات الاحتلال: لن نغادر غزة حتى القضاء على حماس

جالانت
جالانت

قال وزير الدفاع بحكومة الاحتلال الاسرائيلي، يواف جالانت، اليوم الأحد، إن إسرائيل لن تنهي الحرب في قطاع غزة حتى يتم القضاء على حماس تماما.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جالانت مخاطبا قوات الفرقة 98 على حدود غزة: "لن ننهي هذه الحرب دون القضاء على حماس".

وأضاف "لن يكون هناك مثل هذا الموقف. لن تكون تصبح حماس منظمة حاكمة مرة أخرى"؛ مؤكدا أن "الأمر سيستغرق بعض الوقت".

وأشار وزير دفاع الاحتلال إلى أن هناك "عدد من أعضاء الكنيست والحكومة يهاجمون جيشنا وهذا أمر خطير في أوقات الحرب".

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إنه على إسرائيل تكثيف العمليات العسكرية في قطاع غزة من أجل إعادة المحتجزين.

ودعا جالانت، خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، إلى تجنيد اليهود المتشددين (الحريديم) في الجيش الإسرائيلي، مضيفا أن "الحرب الحالية فٌرضت علينا لذلك هناك ضرورة وطنية حقيقية لتوسيع خدمة التجنيد".

وأشار إلى أن "إسرائيل تدفع ثمنًا باهظًا خلال الحرب الحالية للعمل على تحقيق أهدافها" مؤكدا:  "سننتصر في الحرب الحالية".

وشدد: "سنقوم بكل ما يلزم لإعادة السكان شمالي البلاد".

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