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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب فرشة سمك.. إنهاء حياة بائع وإصابة آخرين في مشاجرة بمدينة السلام

فرشة سمك
فرشة سمك

شهدت مدينة السلام حادثا مؤسفا عندما لقى بائع سمك مصرعه وأصيب 3 آخرون إثر نشوب مشاجرة بسبب خلاف على الفرش .

وكان قسم شرطة السلام ثان تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب مشاجرة ووجود قتيل ومصابين بأحد الشوارع بدائرة القسم .

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين نشوب مشاجرة بين طرف أول بائع سمك وتوفى متأثرا بإصابته بجرح قطعي اسفل الابط الأيمن ، وطرف ثان تاجر سمك، مصاب بشرخ فى الجمجمة وحالته حرجة وأبناءه الأربعة ، بينهما 2 مصابين بقطع فى أوتار اليد ، بسبب خلافات على قيام الطرف الأول بفرش الأسماك الخاصة به أمام محل الطرف الثانى.

كما تبين من الفحص والتحري أن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين تطورت لمشاجرة تعدوا فيها على بعضهم البعض مما تسبب فى مقتل بائع السمك وإصابة أب ونجليه من الطرف الثانى ، وتم ضبط باقى المتهمين ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق.

بائع سمك تاجر سمك شرطة النجدة شرطة السلام قسم شرطة السلام ثان مشاجرة نشوب مشاجرة

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