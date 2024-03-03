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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بسام راضي: تم انتخاب مصر عضوا داخل المكتب التنفيذي بالمنظمات الغذائية العالمية

بسام راضي
بسام راضي

علق السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، استقبال الرئيس السيسي مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو.

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بسام راضي يزور أطفال غزة الجرحى بمستشفيات روما

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بسام راضى: رئيس الفاو يزور مصر ويوقع اتفاقية للأمن الغذائي

وقال السفير بسام راضي، إن مصر لديها مشروع كبير لتطوير البذور من خلال التوسع الأفقي في الزراعة.

وأضاف السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن منظمة الفاو لديها خبرة في الإنتاج الحيواني وكافة الأنشطة الزراعية.

 

وأشار: "استقبلت طلاب من جامعة الجلالة يدرسون تخصصات جديدة مثل الهندسة الحيوية"، موضحا: "الرئيس السيسي وجه بدراسة تخصصات جديدة في الجامعات لأنها المستقبل".

 

وتابع السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، أن المشروعات الزراعية العملاقة في مصر كانت حديث القمة الإفريقية الإيطالية، مشيرا إلى جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا أشادت بالمشروعات الزراعية في مصر.

 

واسترسل أن الأمن الغذائي وتوفير الإنتاج الزراعي من الموضوعات المهمة في الفترة القادمة، لافتا: "تم انتخاب مصر عضوا داخل المكتب التنفيذي بالمنظمات الغذائية العالمية، والذي يتحكم في المنظمات الغذائية العالمية هو المكتب التنفيذي للمنظمات.".

 

ولفت إلى أن مصر خلال 5 سنوات استصلحت ملايين الأفدنة الجديدة في الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وشرق العوينات، موضحا أنه  تم إقامة أكبر 3 محطات لتحلية المياه لزراعة ملايين الأفدنة في الدلتا الجديدة ومستقبل مصر.

 

السفير بسام راضي بسام راضي الأنشطة الزراعية الإنتاج الحيوانى الإعلامي أحمد موسى الرئيس السيسي الفاو

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