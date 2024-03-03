بسام راضي: استثمارات إيطالية في مجال الحديد والصلب بمصر.. فيديو

قال السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، إن المشروعات بين مصر وإيطاليا تطورت بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وأضاف السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك استثمارات إيطالية في مجال الحديد والصلب سيتم تنفيذها في مصر.

وأشار السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، إلى أن الاستثمارات الإيطالية الواعدة في مصر توفر العديد من فرص العمل، موضحا أنه سيتم تدريب الشباب المصري في مركز إيطالي للاستفادة منهم في إيطاليا.

